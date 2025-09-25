SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Como club estamos respondiendo por los daños”: la U limpia las secuelas del incendio en el banderazo en La Serena

Universidad de Chile comunicó que realizó un exhaustivo aseo durante la madrugada para eliminar las consecuencias que dejó el hotelazo previo al duelo ante Alianza Lima.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Universidad de Chile indicó que realizó una limpieza en la zona de los incidentes en el banderazo en el Hotel Diego de Almagro. Fotos: @udechile (X).

La previa del crucial duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima se vio empañada por serios incidentes. Los fanáticos azules realizaron un banderazo en las afueras del hotel Diego de Almagro de La Serena, en la noche anterior a la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. El denominado ‘hotelazo’ no terminó de la forma esperada.

El lanzamiento de fuegos artificiales de los barristas habría generado un incendio en una palmera contigua a la Avenida Francisco de Aguirre, lo que provocó la presencia de cinco compañías de bomberos para atender el siniestro. En tanto, Carabineros buscó disuadir a los presentes, lo que desencadenó enfrentamientos entre hinchas y agentes policiales.

Los hechos terminaron con cinco personas detenidas y la condena de, por ejemplo, la alcaldesa Daniela Norambuena. “Acá el delegado autoriza los partidos. Insto a que este club deportivo se haga responsable. Lo vamos a hacer responsable por la vía judicial. Carabineros no estaba presente en el lugar, pese a que había un llamado por redes sociales. Esto era algo que se sabía que iba a ocurrir”, aseguró la jefa comunal, que tomará medidas judiciales.

La limpieza de la U

Universidad de Chile respondió ante la serie de incidentes, pero también ante la molestia y los cuestionamientos de la alcaldesa Norambuena. A través de sus redes sociales oficiales, el cuadro azul publicó registros de la limpieza que realizó el propio club a las afueras del hotel Diego de Almagro tras el controversial banderazo.

Así amaneció la Avenida Francisco de Aguirre de La Serena está mañana luego de las labores de limpieza que realizamos durante la madrugada. Como club estamos respondiendo por los daños ocurridos anoche”, consignó el elenco estudiantil, en una publicación que fue acompañada con fotografías de la zona.

Cabe mencionar que la U se mantendrá en la ciudad al finalizar el cotejo ante Alianza Lima. Este domingo 28 de septiembre, los azules se medirán con Deportes La Serena en La Portada, en un duelo pendiente.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalCopa SudamericanaLiga de PrimeraUniversidad de ChileLa UDeportes La SerenaLa SerenaAlianza Lima

