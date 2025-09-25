El operativo “anti-espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima. . Por @catigreoficial

Néstor Gorosito no quiere dejar nada al azar en la antesala del duelo que definirá al semifinalista de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima y Universidad de Chile. El técnico argentino ha decidido controlar hasta el más mínimo detalle de la preparación del cuadro peruano, al punto de idear un plan para evitar que Gustavo Álvarez acceda a información táctica antes del encuentro.

La estrategia quedó en evidencia durante el último entrenamiento del equipo en la región de Coquimbo, donde se desarrollará la revancha. El medio peruano DEnganche mostró que Gorosito dispuso una sesión particularmente distendida, consciente de que cualquier movimiento podía ser observado. “Pipo Gorosito sabe que se puede ver la práctica. Sabe que hay un montón de casitas alrededor donde podría estar un espía de la U de Chile y filtrar información”, sentencia en el portal citado.

La U recibe a Alianza Lima en Coquimbo. JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

Por esa razón, nada de lo que se observó en el entrenamiento ofreció pistas tácticas relevantes. Todo formó parte del plan del exvolante de Universidad Católica, que prefirió esconder sus cartas y evitar cualquier ventaja para el rival chileno.

El ambiente relajado incluyó incluso una particularidad que no pasó inadvertida: Gorosito improvisó a dos futbolistas como arqueros durante el trabajo, según detalló DEnganche. “Hicieron un reducido de 40 minutos. Fue 11 contra 11. Tapaba en un equipo Hernán Barcos, en el otro Pedro Aquino. Básicamente para soltar las piernas por el partido de mañana”, dan a conocer.

La imagen del experimentado delantero argentino y del exvolante del América de México atajando simbolizó el tono liviano del entrenamiento, pero también la seriedad del trasfondo: no revelar nada del esquema ni de la alineación que Alianza Lima utilizará frente a la U.

Ambos equipos jugarán este jueves por un boleto a la semifinal del torneo subcontinental, instancia en la que ya espera Lanús de Argentina tras eliminar a Fluminense de Brasil. En ese contexto, cada detalle puede resultar decisivo, y la cautela de Gorosito es reflejo de la tensión que rodea a un cruce.