SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con el fantasma del fraude: por qué África brilla en los mundiales juveniles

Las selecciones de la CAF suman múltiples hazañas el los certámenes Sub 20. Algo que no han logrado replicar a nivel adulto.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Con el fantasma del fraude: por qué África brilla en los mundiales juveniles.

Este viernes comienza en Chile una nueva edición del Mundial Sub 20, el torneo que desde 1977 reúne a las mejores promesas del planeta. Y como cada dos años, la expectativa vuelve a posarse sobre África, un continente que ha hecho del fútbol juvenil un terreno fértil para las hazañas: campeones del mundo, finalistas inesperados y remontadas que rozan lo épico. Sin embargo, esa irrupción temprana no se traduce en éxitos equivalentes en el certamen adulto. Mientras sus selecciones Sub 20 han tenido la gloria, ninguna ha levantado la Copa del Mundo de mayores.

La paradoja tiene raíces profundas. En primer lugar, las condiciones sociales y estructurales del continente hacen que el talento emerja pronto. Con sistemas de detección menos institucionalizados y ligas locales que funcionan como vitrinas precarias, los jóvenes africanos compiten desde muy temprano en contextos exigentes, desarrollando una intensidad y madurez futbolística que a menudo supera a la de sus pares y algunos saltan a Europa muy jóvenes. Esa ventaja física y competitiva explica hitos como el título de Ghana en 2009 o el “Milagro de Dammam” en 1989, cuando Nigeria remontó un 0-4 ante la Unión Soviética para llegar a la final.

Pero hay un elemento aún más determinante en esta diferencia: la distorsión de las edades. En varios países africanos, el registro civil es incompleta, y la falsificación de documentos se ha vuelto una práctica común. El caso más reciente ocurrió en 2023, cuando un duelo clasificatorio Sub 17 entre Camerún y República Democrática del Congo fue suspendido porque 25 de los 40 futbolistas congoleños sometidos a pruebas resultaron mayores de la edad permitida. Camerún también debió reemplazar a 21 jugadores que no pasaron el test.

El plantel de Ghana celebra tras el Mundial Sub 20 de 2009.

Este fenómeno, que algunos comparan con el dopaje en Europa o América, responde a factores estructurales. En sociedades con alta pobreza y desempleo, la edad puede ser una barrera económica: falsificarla es percibido como un medio para prolongar oportunidades. Familias, clubes y agentes participan del engaño con la esperanza de que un contrato en Europa transforme su realidad.

Contra el fraude

La FIFA ha intentado combatir el fraude imponiendo pruebas de resonancia magnética en sus torneos Sub 17 desde 2011, capaces de detectar la madurez ósea y estimar con precisión si un jugador ya ha superado la adolescencia. Sin embargo, las federaciones locales a menudo aplican exámenes menos rigurosos, lo que permite que la práctica persista. Y aunque las sanciones existen —Guinea fue castigada por falsificar documentos en 2023—, la debilidad institucional sigue socavando los esfuerzos.

Este contexto explica por qué el rendimiento africano suele ser más alto en categorías juveniles que en el fútbol adulto. En muchos casos, los equipos Sub 20 compiten con futbolistas más desarrollados físicamente que sus rivales, lo que les otorga una ventaja inmediata. Sin embargo, al llegar a la élite, ese diferencial desaparece. Ya no hay ventaja de edad y el desarrollo técnico y táctico —menos trabajado por la precariedad de las estructuras formativas— se vuelve crucial. Es ahí donde Europa sigue dominando.

Aun así, África ha dejado una huella imborrable en la historia del torneo. Además del título ghanés en 2009, Nigeria fue subcampeona en 1989 y 2005, Malí llegó a semifinales en 2015 con Adama Traoré como figura, y varias generaciones han transitado de las categorías menores a la elite europea. Proyectos como la academia Right to Dream en Ghana, que conecta directamente con el Nordsjaelland danés, muestran que la profesionalización del proceso puede reducir las trampas y potenciar el talento.

El Mundial Sub 20 que arranca en Chile será otra prueba. África vuelve con cuatro representantes y con el desafío de demostrar que su talento no solo brilla cuando la edad es un factor. Porque más allá de las sombras del fraude, el continente sigue siendo uno de los mayores semilleros del mundo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20ÁfricaFIFA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre termina apuñalado en medio de riña en la estación Franklin de Metro

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP

Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia

Expresidente francés Sarkozy es declarado culpable de asociación ilícita en el caso del financiamiento libio

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Temblor hoy, jueves 25 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 25 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Dos sujetos detenidos dejó banderazo de los hinchas de U. de Chile que terminó en incendio
Chile

Dos sujetos detenidos dejó banderazo de los hinchas de U. de Chile que terminó en incendio

Homicidio en Estación Central: persona muere tras recibir cerca de cinco impactos balísticos

Temblor hoy, jueves 25 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP
Negocios

Europa abre investigación antimonopolio contra el gigante alemán SAP

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años

Empresarios mineros presentan querella por prevaricación en conflicto por yacimiento de oro

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto
Tendencias

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

Cuántos trabajadores en Chile creen que serán reemplazados por la Inteligencia Artificial, según un nuevo estudio

“Lluvia, viento y frío”: anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago

Acaba la racha triunfal: Alejandro Tabilo se despide del ATP de Tokio tras caer contra Zizou Bergs en la primera ronda
El Deportivo

Acaba la racha triunfal: Alejandro Tabilo se despide del ATP de Tokio tras caer contra Zizou Bergs en la primera ronda

“Las medidas de seguridad se tomaron”: Seremi defiende el dispositivo tras banderazo de los hinchas de la U

La convicción de los Cóndores a días del decisivo duelo ante Samoa: “Puede llegar a ser un día histórico”

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror
Cultura y entretención

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Manuel García presenta “Las Nubes”, el primer adelanto del disco latinoamericano tributo a Silvio Rodríguez

“¡Filo con ustedes!”: el día de furia de Jorge González contra la prensa y los micrófonos

Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia
Mundo

Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia

Expresidente francés Sarkozy es declarado culpable de asociación ilícita en el caso del financiamiento libio

Sarkozy culpable de asociación ilícita y absuelto de otros cargos en el caso de financiación con dinero libio

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?