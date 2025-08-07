SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Alejandro Tabilo cae ante Roman Safiullin en su regreso a las canchas en el Masters 1000 de Cincinnati

Después de casi dos meses sin jugar, el zurdo regresó a las pistas en Ohio, pero no pudo ante la consistencia y solidez del ruso.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Alejandro Tabilo no pudo ganar en su regreso a las canchas. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Después de casi dos meses fuera de las canchas, producto de un desgarro abdominal, Alejandro Tabilo (104º) volvió al circuito en el Masters 1000 de Cincinnati. Jugó ante el ruso Roman Safiullin (82º) en la misma cancha donde minutos antes había sido eliminado Nicolás Jarry, corriendo la misma suerte: cayó por 6-3 y 6-3.

El europeo es un jugador muy sólido en superficies rápidas y ya había derrotado a Jano en el único enfrentamiento entre ambos, en los Juegos Olímpicos de París el año pasado. Esa victoria, eso sí, fue en arcilla.

El encuentro comenzó con ambos jugadores manteniendo su servicio sin grandes inconvenientes, con buenos porcentajes de primeros saques y puntos relativamente rápidos. Sin embargo, en la primera oportunidad que tuvo, el europeo logró el quiebre, que luego ratificó ganando su servicio en cero.

La misma tónica

El segundo parcial fue bastante peleado en el inicio, con tiros profundos y luchando ambos contra el calor y la humedad. En el tercer game, Safiullin aprovechó las dudas del pupilo de Horacio Matta y logró una nueva ruptura que le permitió ponerse en ventaja.

Tabilo siguió luchando en busca de una oportunidad para meterse en el partido y nivelar. Sin embargo, su adversario nunca lo dejó y se mantuvo muy sólido sirviendo, a tal punto que no concedió oportunidades para quebrar en el encuentro.

Con la presión de mantenerse en el encuentro, el chileno sirvió para descontar en el noveno juego, pero su adversario aprovechó ese momento para volver a romper y sentenciar su pase a la segunda ronda.

Más sobre:TenisMasters 1000 de CincinnatiAlejandro TabiloRoman Safiullin

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional acusan que se ha afectado “injustamente” a la institución

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

5.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto
Chile

Así se puede revisar con el RUT si corresponde recibir el Subsidio Familiar de agosto

Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional acusan que se ha afectado “injustamente” a la institución

Defensoría Penal Pública abre sumario contra Víctor Providel tras denuncia por caso Monsalve

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud
Tendencias

Esta es la pasta dental que Colgate acaba de retirar del mercado por riesgos a la salud

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”
El Deportivo

En la U contradicen a Gustavo Álvarez: “Con los que estamos uno siente que se puede ser campeón”

Alejandro Tabilo cae ante Roman Safiullin en su regreso a las canchas en el Masters 1000 de Cincinnati

El feroz mea culpa de Mauricio Isla por el mal año de Colo Colo: “Nos merecemos las críticas; no he estado a la altura”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan
Cultura y entretención

Instalada en Dubái y con una elogiada secuela: la nueva vida de Lindsay Lohan

Kidd Voodoo y Pablo Chill-E a la pantalla: TVN transmitirá shows de ambas figuras de la música urbana

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza
Mundo

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?
Paula

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida