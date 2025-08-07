Alejandro Tabilo cae ante Roman Safiullin en su regreso a las canchas en el Masters 1000 de Cincinnati

Después de casi dos meses fuera de las canchas, producto de un desgarro abdominal, Alejandro Tabilo (104º) volvió al circuito en el Masters 1000 de Cincinnati. Jugó ante el ruso Roman Safiullin (82º) en la misma cancha donde minutos antes había sido eliminado Nicolás Jarry, corriendo la misma suerte: cayó por 6-3 y 6-3.

El europeo es un jugador muy sólido en superficies rápidas y ya había derrotado a Jano en el único enfrentamiento entre ambos, en los Juegos Olímpicos de París el año pasado. Esa victoria, eso sí, fue en arcilla.

El encuentro comenzó con ambos jugadores manteniendo su servicio sin grandes inconvenientes, con buenos porcentajes de primeros saques y puntos relativamente rápidos. Sin embargo, en la primera oportunidad que tuvo, el europeo logró el quiebre, que luego ratificó ganando su servicio en cero.

La misma tónica

El segundo parcial fue bastante peleado en el inicio, con tiros profundos y luchando ambos contra el calor y la humedad. En el tercer game, Safiullin aprovechó las dudas del pupilo de Horacio Matta y logró una nueva ruptura que le permitió ponerse en ventaja.

Tabilo siguió luchando en busca de una oportunidad para meterse en el partido y nivelar. Sin embargo, su adversario nunca lo dejó y se mantuvo muy sólido sirviendo, a tal punto que no concedió oportunidades para quebrar en el encuentro.

Con la presión de mantenerse en el encuentro, el chileno sirvió para descontar en el noveno juego, pero su adversario aprovechó ese momento para volver a romper y sentenciar su pase a la segunda ronda.