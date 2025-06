Alejandro Tabilo debuta con triunfo en el Challenger de Prostejov

Alejandro Tabilo (61°) debutó con triunfo en el Challenger de Prostejov, en República Checa. En la primera ronda se impuso al local Hynek Barton (350°) por parciales de 5-7, 6-4 y 6-1.

En la primera manga, Jano se vio sorprendentemente superado por el tenista europeo. Tabilo perdió su servicio en el quinto juego, luego se recuperó. Pero no le sirvió y terminó sucumbiendo.

Sin embargo, en el segundo set logró reponerse con un quiebre. Si bien, Barton tuvo un break de vuelta, en el décimo juego, el chileno logró quebrar nuevamente.

En el tercero exhibió su diferencia de ranking con dos rompimientos. El chileno ganó tras dos horas y 20 minutos de partido.

El próximo contrincante del nacional será el eslovaco Lukas Klein (190°), quien viene de superar al danés August Holmgren (188°) por parciales 6-3 y 6-4 en la fase inicial.

Tabilo ganó en República Checa. . Por @tabilo97

Difícil momento

Más allá de su nivel irregular, Tabilo ha vivido meses complejos, marcados por un quiebre familiar. “Es algo que prefiero dejarlo en algo más personal, obviamente ya se sabe que todos los problemas personales a los que yo me refería antes, era por eso. Ha sido una etapa bastante difícil en mi vida, pero es algo que estoy tratando de solucionar internamente. Eso me tiene cada vez más tranquilo, así que por un lado, feliz de que igual ya se sepa un poco todo lo que pasó, porque esas son las razones por las que he estado más bajo. Es algo que tengo que solucionar por mi propia cuenta”, comentó al medio Clay Tenis.

“Hago terapia con un psicólogo deportivo que se llama Pablo Pecora, me ha estado ayudando bastante, más como en la cancha, enfocarme más en el partido, en mis cosas, no pensar tanto en lo que está pasando afuera, ni cómo mirar tanto para afuera. Hay diferentes cosas que me puedan ayudar a seguir enfocado y seguir con la cabeza en la cancha, en mi tenis”, añadió.