Alejandro Tabilo y Tomás Barrios, eliminados de los Challenger

No fue una semana feliz para los tenistas chilenos en el circuito. Este miércoles, tanto Alejandro Tabilo (104°) como Tomás Barrios (131°) sufrieron duras caídas en los torneos Challenger que estaban disputando. El chileno-canadiense competía en el certamen de Cancún, mientras que el de Chillán se estaba presentando en Barranquilla.

En el caso de Ale, su arranque fue de buena forma, ya que en la ronda de los 32 mejores se impuso con autoridad al italiano Francesco Passaro (118º) en dos sets, por parciales de 6-1 y 6-4. El resultado no es menor, puesto que es su primer triunfo desde su retorno al circuito después de dos meses, ya que la semana pasada cayó en primera ronda del Masters de Cincinnati contra el ruso Roman Safiulin.

Sin embargo, las buenas sensaciones no continuaron para el tenista nacional en México. Este jueves, perdió ante el argentino Thiago Agustín Tirante (135°) en dos sets, por 6-2 y 6-4, por los octavos de final.

Lamentablemente, este resultado atenta contra el objetivo que se había trazado el tenista de 28 años de volver al top 100. De momento, su registro en esta temporada 2025 es de cinco victorias y 12 victorias. Para colmo, perderá 92 unidades tras su actuación en Cancún.

Barrios tampoco pudo

Quien tampoco pudo festejar fue Tomás Barrios, quien este jueves disputó el paso a las semifinales del Challenger de Barranquilla, instancia en la que perdió ante el local Johan Alexander Rodríguez.

En el papel, el rival parecía no representar mayores dificultades, porque era el 598° del ranking ATP. Sin embargo, el colombiano, encendido, dio pelea y en una reñida lucha de dos horas y cuatro minutos se impuso en dos sets, por 7-6 (5) y 7-5.

Ahora el chillanejo debe dejar atrás rápido esta caída para mentalizarse en el US Open. La próxima semana viajará a Nueva York para disputar la qualy del último Grand Slam del año.