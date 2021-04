Alexis Sánchez celebra 15 años con la Roja: “Al que no le guste cómo lo haga, que sepa que siempre trato de entregar lo mejor de mí”

Alexis Sánchez se pone nostálgico. Han pasado 15 años de su debut oficial con la camiseta de la Selección y el Niño Maravilla no deja que la efeméride pase inadvertida. Ha recorrido un camino largo, pero también fructífero. No por nada se transformó en héroe nacional cuando marcó el gol en la definición frente a Argentina que le dio a la Roja el primer título internacional de su historia. No por nada, tampoco, es el goleador histórico de la Selección, con 45 tantos. Al romance le quedan, por cierto, algunos años.

Alexis Sánchez, en el partido frente a Perú, por las Eliminatorias (Foto: Agenciauno)

El tocopillano evoca sus comienzos con la camiseta nacional. “El tiempo pasa muy rápido. Ya son 15 años de mi debut en la Selección”, resalta en su cuenta en Instagram, aludiendo al choque frente a Nueva Zelandia, que marcó su estreno oficial. Antes había participado en el amistoso entre Universidad Católica y la Selección, recordado también por la presencia de Diego Maradona en el campo de juego, defendiendo a los cruzados.

“Ahora mismo estoy sentado y me pregunto cómo lo hice, si tan solo tenía 16 años”, dice, valorando un episodio deportivo que marcó su vida. Amo este deporte. A mi familia y a toda la gente que estuvo a mi lado, en las buenas y en las malas. Gracias”, añade, fortaleciendo la importancia del hito.

“Siempre daré lo mejor”

El delantero del Inter de Milán refuerza, también, el compromiso con la camiseta nacional. “Siempre daré lo mejor para representar a mi Chile”, enfatiza.

Y tiene, finalmente, palabras para sus críticos. “Al que no le guste cómo lo haga, que sepa que siempre trato de entregarlo mejor de mí, en cada segundo, y lo seguiré haciendo para darles una pequeña alegría. Vamos Chile carajo”, manifiesta antes de cerrar con dos emoticones decidores de su paso por la Roja: dos copas que simbolizan los torneos continentales que ayudó a ganar en 2015 y 2016.