Alexis Sánchez se ausenta de la práctica del Inter y alista su arribo al Marsella

Alexis Sánchez está cada vez más cerca de concretar su llegada al fútbol francés, donde lo espera el Olympique de Marsella. Así lo ha asegurado este viernes Corriere dello Sport quien aseguró que el tocopillano se ausentó de la práctica del Inter de la jornada de hoy, siendo esta una evidencia de que pronto se concretará su salida del conjunto nerazzurro.

El citado medio señala que la inasistencia al entrenamiento se trata de una “señal inequívoca de que la doble negociación por la rescisión de su contrato con el Inter y para la firma de un acuerdo bianual con el Marsella está a un paso de concluir”.

Tal como lo indicó en la tendencia del término del campeonato anterior, Simone Inzaghi no lo tiene contemplado para la temporada pronta a comenzar, por lo que la dirigencia del club comenzó a buscar una salida. Y con un contrato vigente por un año más, Sánchez negoció por que le pagaran para romper este vínculo.

Así, tal como precisa la publicación, Sánchez recibirá casi siete millones de euros para rescindir el contrato en vigencia.

De esta forma, el seleccionado nacional podrá llegar a un equipo donde intentará demostrar con hechos que aún se mantiene competitivo para enfrentar duelos de alta exigencia. Por ello el Olympique de Marsella puede darle lo que busca. En esta temporada el club francés disputará la Champions League con un plantel reducido que le permitirá sumar más minutos y luchar por volver a ser titular.

Además, se busca que su llegada se de lo antes posible, pues este fin de semana arranca la Ligue 1, donde el Marsella deberá recibir como local en el estadio Vélodrome al Stade de Reims el domingo a las 14.45 horas de Chile.

Llamando a la calma

El pasado miércoles después de que el jugador se reuniera con su agente, Fernando Felicevich, Rocco Dozzini y representantes de la dirigencia del Inter, en la que pretendían encontrar una fórmula que dejara contentos a todas las partes involucradas, claro que no tuvo una decisión definitiva.

En su salida de la reunión, Sánchez llamó a la calma. “Estoy tranquilo”, dijo antes de añadir que “siempre, siempre es así. Oye, amigo, el león es así. Todavía no lo he decidido” y evitó enviar un mensaje de despedida a los hinchas del Inter. “Todavía no, es temprano”, apuntó.

Por su parte, el presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria, no escondió su interés por contar con el jugador, aunque de todas maneras había llamó a aterrizar las opciones.

“Son jugadores de nivel internacional, de un nivel muy alto, pero no me gusta hablar de jugadores individuales... actualmente tienen contrato con otros clubes y hay que respetarlos”, señaló en una conferencia de prensa.

“Tenemos demasiados jugadores. Nos gustaría que el grupo del primer equipo fuera de 22 y necesitamos que lleguen algunos, pero también tenemos que sacar a otros”, expresó. “La ventana de fichajes está abierta hasta el 31 de agosto”, complementó.