Ancud se alista para recibir la Super Copa del básquetbol nacional

Ancud se prepara para recibir a cuatro de los equipos más destacados del país para definir al ganador de la Super Copa del básquetbol nacional entre el 13 y 14 de septiembre en el gimnasio Luis Caco Suárez de Ancud para quedarse con el trofeo.

Universidad de Concepción chocará contra Leones de Quilpué, mientras que Club Deportivo ABA Ancud lo hará contra Español de Osorno competirán por avanzar a la final de la Super Copa Chery by Cecinas Llanquihue, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer y cuarto lugar. Todos los encuentros de esta edición serán transmitidos a través del CDO.

El Campanil disputará el título en su condición de campeón de la Liga Uno 2025, mientras que Leones lo hará como subcampeón del mismo torneo. A su vez, ABA Ancud jugará como ganador de la Copa Chile 2024 y Español, como campeón defensor de la Super Copa 2024.

La programación de los encuentros será informada en los próximos días, así como la fecha de venta de entradas a través de Ticketplus.

El Gimnasio Luis Caco Suárez, con capacidad para 2200 espectadores, es considerado uno de los recintos más emblemáticos del básquetbol nacional. La ciudad, reconocida por contar con uno de los públicos más intensos del campeonato, ofrece un escenario ideal para albergar un torneo que se prevé electrizante.

La Super Copa busca consolidarse como uno de los eventos más atractivos de la temporada, reuniendo a equipos con historia y proyección en un escenario tradicional del deporte chileno, donde cuatro equipos lucharán por el título que definirá al mejor de los mejores.