El Deportivo

Antonia Vergara da la gran sorpresa y junto a Fernanda Labraña son semifinalistas en singles del W15 de Santiago

La Peque batió a la argentina Victoria Bosio y se instaló entre las cuatro mejores, mientras que Feña hizo lo propio venciendo a la checa Mandelikova.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Antonia Vergara venció a la primera sembrada, la argentina Victoria Bosio. @Mediap_sport

El regreso del ITF Pro Circuit femenino a nuestro país no podría tener un mejor capítulo: Fernanda Labraña y Antonia Vergara se instalaron entre las cuatro mejores del LP Open Series by IND, primer W15 que se disputa en Santiago.

En la jornada de este jueves, la número uno de Chile, Fernanda Labraña, superó en el primer turno a la checa procedente de la qualy Katerina Mandelikova por parciales de 6-3 y 6-4. Acto seguido, la joven promesa nacional Antonia Vergara dio la sorpresa del día, al derrotar a la primera sembrada del cuadro, la argentina Victoria Bosio, por 7-5, 2-0 y retiro de la transandina.

Este viernes se definirán las finalistas. A partir de las 11.00 horas, Labraña se medirá con la sexta sembrada, la argentina Carla Markus. Luego, Vergara enfrentará a la también trasandina Justina González.

Ambos compromisos se disputarán en el Court Central Anita Lizana del Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional, con entrada liberada para el público.

Además, se llevarán a cabo las semifinales duplas, cuadro donde también hay presencia chilena.

El LP Open Series by IND son posibles gracias a LP Chile, la Federación de Tenis de Chile y el IND. La entrada es liberada.

