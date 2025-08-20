Antonia Vergara y Fernanda Labraña avanzan con solidez a los cuartos de final del W15 de Santiago

El tenis nacional mantiene su presencia en el Parque Estadio Nacional. Este miércoles, Fernanda Labraña y Antonia Vergara se instalaron en los cuartos de final del Segundo W15 LP Open Series by IND, tras imponerse en duelos ante compatriotas.

En el primer turno de la jornada, Vergara derrotó con solidez a Agustina Soto por 6-3 y 6-2. Más tarde, Labraña sacó adelante un duro compromiso frente a Jimar Gerald, imponiéndose por 6-4, 3-6 y 6-3.

En la próxima ronda, Labraña se medirá ante la peruana procedente de la qualy Michela Castro, mientras que Vergara reeditará la final de la semana pasada frente a la argentina Carla Markus, quien hoy venció a la chilena Isidora Lisboa por 6-2 y 6-3.

Por su parte, Camila Rodero no pudo avanzar a la tercera ronda. La semifinalista de los Panamericanos Juveniles Asunción 2025 cayó en un exigente partido frente a la peruana y quinta sembrada del cuadro, Romina Ccuno, quien se impuso por 3-6, 6-2 y 6-3.

El certamen continuará este jueves desde las 11.00 horas, con los partidos de cuartos de final en singles y dobles.

Los LP Open Series by IND son posibles gracias a LP Chile, la Federación de Tenis de Chile y el Instituto Nacional de Deportes. La entrada al público es liberada.