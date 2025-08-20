SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Antonia Vergara y Fernanda Labraña avanzan con solidez a los cuartos de final del W15 de Santiago

Las dos principales tenistas del país se instalaron por segunda semana consecutiva entre las ocho mejores.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Antonia Vergara va por su segundo título consecutivo en Santiago. @matiascaptura

El tenis nacional mantiene su presencia en el Parque Estadio Nacional. Este miércoles, Fernanda Labraña y Antonia Vergara se instalaron en los cuartos de final del Segundo W15 LP Open Series by IND, tras imponerse en duelos ante compatriotas.

En el primer turno de la jornada, Vergara derrotó con solidez a Agustina Soto por 6-3 y 6-2. Más tarde, Labraña sacó adelante un duro compromiso frente a Jimar Gerald, imponiéndose por 6-4, 3-6 y 6-3.

En la próxima ronda, Labraña se medirá ante la peruana procedente de la qualy Michela Castro, mientras que Vergara reeditará la final de la semana pasada frente a la argentina Carla Markus, quien hoy venció a la chilena Isidora Lisboa por 6-2 y 6-3.

Por su parte, Camila Rodero no pudo avanzar a la tercera ronda. La semifinalista de los Panamericanos Juveniles Asunción 2025 cayó en un exigente partido frente a la peruana y quinta sembrada del cuadro, Romina Ccuno, quien se impuso por 3-6, 6-2 y 6-3.

El certamen continuará este jueves desde las 11.00 horas, con los partidos de cuartos de final en singles y dobles.

Los LP Open Series by IND son posibles gracias a LP Chile, la Federación de Tenis de Chile y el Instituto Nacional de Deportes. La entrada al público es liberada.

Más sobre:TenisW15 de SantiagoAntonia VergaraFernanda LabrañaEstadio NacionalLP Open Series by IND

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Histórico gerente general de MallPlaza dejará la firma luego de 35 años en la primera línea

Sernac oficia a Sopraval y Ariztía por posible inclusión de pollo en pechugas de pavo

Mulet califica salida de Valenzuela como “una torpeza casi infantil” y advierte que podría afectar a la candidatura de Jara

Corte accede a solicitud de defensa y fija arresto nocturno para Catalina Pérez

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

3.
Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

Los cuatro exconvencionales y dos voceros del Apruebo que se la jugaron por eliminar el Senado y hoy postulan a él

4.
A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

5.
Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

“Desearía que no se equivoque”: el libreto del comando de Jara para contener errores no forzados de la candidata

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

FES en horas clave: gobierno pasa susto con su proyecto más sentido por rebelión socialista y de la DC

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Una foto chilena en el iPhone de Tim Cook

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

Cómo acceder al pago de $32 mil para cuidadores de personas con discapacidad

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Mulet califica salida de Valenzuela como “una torpeza casi infantil” y advierte que podría afectar a la candidatura de Jara

Histórico gerente general de MallPlaza dejará la firma luego de 35 años en la primera línea
Negocios

Histórico gerente general de MallPlaza dejará la firma luego de 35 años en la primera línea

Sernac oficia a Sopraval y Ariztía por posible inclusión de pollo en pechugas de pavo

Gremios del sector agrícola lamentan la salida del ministro Esteban Valenzuela y valoran su gestión

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina
Tendencias

Qué es el fentanilo, la droga que se contaminó con bacterias y mató a casi cien personas en Argentina

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

“¡Gracias Jorge Almirón!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino
El Deportivo

“¡Gracias Jorge Almirón!“: el mensaje de Colo Colo para despedir al DT argentino

La sorpresiva formación de la U para enfrentar a Independiente por la Copa Sudamericana

Antonia Vergara y Fernanda Labraña avanzan con solidez a los cuartos de final del W15 de Santiago

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Así se prepara la serie del cerebro de Bebé Reno para HBO

Dua Lipa revela fotos inéditas de su paso por Santiago y avisa: “No puedo esperar a volver”

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela
Mundo

“No al intervencionismo”: México, Cuba y Colombia rechazan despliegue militar de EE.UU. cerca a Venezuela

La apuesta de Jorge “Tuto” Quiroga por el litio y su oferta a Chile y Argentina: “Podemos ser potencia mundial entre los tres”

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro