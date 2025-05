Argentina se ríe de Vidal y Colo Colo tras la goleada propinada por Racing en la Copa Libertadores

Colo Colo quedó eliminado de la Copa Libertadores este miércoles después de caer por 4-0 contra Racing Club en Argentina. Una goleada que golpeó fuerte en el Cacique, en especial en Arturo Vidal quien acabó siendo expulsado.

Antes del primer enfrentamiento el Rey había mostrado su confianza en el trabajo que podían hacer los albos en la fase de grupos, pensando en tomarse una revancha de lo que había pasado con Racing en un encuentro amistoso de pretemporada.

“Ojalá nos topemos en la Libertadores con Racing. Vamos a ver si son tan fuertes”, lanzó. Su deseo se cumplió y no le fue como esperaba.

De hecho, el propio equipo albiceleste hizo referencia a un mensaje que Vidal publicó hace algunos años. “Descansen académicos!!! Racing Club tiene que seguir avanzando en la Copa Libertadores!!”, escribieron en X.

Descansen académicos!!! Racing Club tiene que seguir avanzando en la Copa Libertadores!! 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/kl8ESPIXj2 — Racing Club (@RacingClub) May 15, 2025

La prensa transandina, en tanto, también tuvo menciones para Arturo Vidal, en especial por el gesto que le costó la expulsión en el segundo tiempo. “El mediocampista de 37 años recibió una falta a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando el Cacique perdía 3-0, gracias al doblete de Adrián Maravilla Martínez y al tanto de Santiago Solari. Al recuperarse de la infracción, Vidal realizó el gesto del número dos con los dedos de su mano derecha, levantada de cara al público racinguista en referencia a las dos Copas América que Chile le ganó a la Selección Argentina (2015-2016)”, consignó TYC Sports.

“Al percibir esta acción, el juez uruguayo, Gustavo Tejera, lo castigó con la segunda tarjeta amarilla, nueve minutos después de haber recibido la primera por cortar un contraataque que encabezaba Martínez. Incrédulo, el ex Bayern Múnich (Alemania) y Barcelona (España) se despidió del Cilindro de Avellaneda reiterando el gesto castigado y siendo reprobado por la hinchada local”, agregaron.

Por su lado, Olé expuso que “Arturo Vidal se hizo expulsar al hacerle gestos a la hinchada de la Academia y su Colo Colo se descontroló. Con espacios por todos lados, Racing dominó como quiso a su rival y Costas empezó a mover el banco para administrar energía. Fueron cuatro por el último gol del ingresado Balboa, pero pudieron ser muchísimos más si el equipo de Costas hubiese necesitado acelerar”.

Crónica tituló: “Racing destrozó a Colo Colo y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores”.

Más adelante informaron que “el Cacique, que jugó un buen primer tiempo, no pudo aguantar el poderío ofensivo de la Academia, que aprovechó las oportunidades y sacó una diferencia considerable. En ese momento, el peor de la noche, los dirigidos por Jorge Almirón se quedaron con un hombre menos por la insólita expulsión de Arturo Vidal”.

“La acción se dio a los 15’ de la segunda mitad, cuando después de recibir una falta, el volante trasandino le hizo gestos a la hinchada local por las dos Copas América que ganó con Chile. Al verlo, el árbitro Gustavo Tejera, con alguna muestra de confusión, le sacó la segunda tarjeta amarilla (había visto la primera ocho minutos antes) y la cambió por la roja” añadieron.

Por último, La Nación escribió que “Racing va con todo. La Copa Libertadores es su obsesión. El equipo de Gustavo Costas quiere llegar a instancias decisivas en el plano continental. Por lo pronto, se aseguró la clasificación a los octavos de final con una fecha de anticipación al cierre de la etapa regular, al aplastar a Colo Colo por 4-0 en el Cilindro. En el equipo visitante, el capitán y referente Arturo Vidal vio la tarjeta roja por una reacción insólita e impropia en un jugador de su experiencia”.

“La goleada en contra no sería la única mala noticia para Colo Colo: Arturo Vidal, que ya estaba amonestado, respondió a la gente con un gesto de “dos copas América”, y luego un “pedido de silencio”, y el árbitro uruguayo Gustavo Tejera no dudó: segunda amonestación por hacer gestos hacia el público, y por consiguiente, expulsión del veterano volante colocolino”, agregaron más adelante.

“Una actitud insólita del capitán chileno, que había hablado antes del torneo sobre la Academia, cuando desafió: ‘Ojalá nos topemos en la Libertadores con Racing. Vamos a ver si son tan fuertes‘. En la Copa, no hubo revancha: empate en Santiago (1-1) y goleada estrepitosa en el Cilindro. Y no, no hubo goles de Vidal, y sí una expulsión absurda para un jugador de 37 años y con experiencia internacional”, cerraron.