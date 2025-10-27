SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Asociado a una novedosa plataforma: Felipe Aguilar lanza inédito torneo que proyecta a jóvenes talentos a Estados Unidos

Desde este lunes 27 hasta el jueves 30 de octubre, se llevará a cabo en Chicureo el Felipe Aguilar Invitational, que reúne a destacados golfistas junior. El evento estará asociado con Jungle, una iniciativa que presenta a los deportistas a universidades norteamericanas.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
El Felipe Aguilar Invitational se disputará entre este lunes 27 y el jueves 30 de octubre en Hacienda Chicureo. Archivo

La trayectoria de Felipe Aguilar es innegable. Durante años ha sido uno de los grandes embajadores del golf chileno en el mundo y a los 50 años sigue compitiendo a un gran nivel en el PGA Tour Champions, que reúne a varios históricos de la disciplina.

Además de mantenerse siempre activo, el valdiviano decidió dar un paso determinante con el Felipe Aguilar Invitational, que se disputará desde este lunes 27 de octubre hasta el jueves 30 en Hacienda Chicureo. Este proyecto lo tiene particularmente entusiasmado.

“Yo antes tenía una Aguilar Invitational, pero era más que nada un torneo de amigos, que se hacía en agradecimiento y para recaudar fondos para las fundaciones. Pero esto ya es un poquito más grande, con una productora, con jugadores internacionales, pero solamente juniors”, comienza explicando.

La particularidad del certamen está en una alianza con Jungle, que es un plataforma que permite a través de una membresía crear un perfil enriquecido con estadísticas avanzadas, videos de rendimiento y datos clave que los entrenadores necesitan para evaluar su talento. “Es algo muy importante porque permite fomentar el desarrollo y el conocimiento de estos chicos en distintas universidades norteamericanas, lo que permite que tengan visibilidad en Estados Unidos”, detalla el exmedallista panamericano.

“Yo tengo tres academias en Chile, y una de las cosas primordiales que nosotros tenemos como fundamento, es la parte formativa de los niños. Y esta parte formativa golfística, nosotros la queremos amarrar muy bien con la parte educacional. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Hoy en día, y fue lo que me pasó a mí en el fondo, que cuando yo tenía 16, 17 o 18 años, tenía que tomar la decisión de si es que iba a seguir compitiendo en el golf o tenía que dedicarme a estudiar", recuerda.

“Tomé la decisión de irme a Estados Unidos a estudiar y poder jugar golf al mismo tiempo. Esto va muy de la mano. Nosotros fomentamos el desarrollo de un golf competitivo, pero que los cabros tengan la oportunidad de poder ir a Estados Unidos. O sea, que saquen su educación sin dejar de competir. Entonces, por eso, nació también esta alianza con Jungle y el torneo es solo para juveniles”, destaca.

La plataforma proporciona a los golfistas una herramienta avanzada para que los entrenadores y cazatalentos puedan realizar un seguimiento de su rendimiento y progreso, facilitando una conexión directa con los programas de golf universitarios en los Estados Unidos, mejorando su visibilidad y oportunidades en el campo deportivo.

Siguiendo esa lógica, Aguilar releva la importancia de esta idea: “A mí me interesa que los cabros tengan la posibilidad, independientemente de si la toman o no, pero si quieren seguir jugando al golf, Estados Unidos es una alternativa, y esta plataforma es importante para eso”.

En cuanto a su rol en el torneo, el golfista cuenta que va a estar in situ. “Voy a estar acá, voy a hacer una clínica, voy a estar muy activo dentro del torneo. Entonces por eso era la idea de hacerlo coincidir con mi calendario internacional para poder estar acá”, resalta.

Un importante premio

La composición del certamen tendrá a jóvenes de diversas partes del mundo, de entre y 10 y 19 años sin estudios universitarios, y se dividirá en categoría juvenil, prejuvenil e infantil en mujeres y hombres. “Tenemos jugadores nacionales e internacionales inscritos. Los ganadores de este campeonato van a tener un tremendo premio, porque lo típico es que se ganan la copita y listo. No, acá los que se ganen este campeonato se van a ir a jugar al torneo de Emiliano Grillo Invitational, que es un torneo como el mío, pero van con todos los gastos pagados a jugar a Argentina. Entonces, estamos tratando de enlazar todas las cosas”, subraya.

Sobre cómo se dio el contacto con este circuito, que también incluye eventos como el de Grillo y el de Abraham Ancer, Felipe Aguilar relata cómo se fue dando. “Ellos van buscando figuras y a mí me encantó el proyecto tras la presentación que me hicieron. Conversamos mucho y lo fuimos desarrollando. Jungle busca abarcar el mercado latinoamericano y especialmente sudamericano. Mucha gente no sabe cómo hacerlo, pero estos torneos permiten generar desarrollo en los jóvenes y darlos a conocer”.

Más sobre:GolfFelipe AguilarJungleFelipe Aguilar InvitationalEmiliano GrilloHacienda Chicureo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Diputado Alessandri y apoyo a acusación constitucional contra Pardow: “Me han llamado muchos parlamentarios oficialistas”

Investigan homicidio en Los Ríos: cadáver fue encontrado en plena vía pública

Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los sospechosos arrestados en relación con el crimen

El huracán ‘Melissa’ alcanza la máxima categoría en su avance hacia Jamaica

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

3.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

4.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

5.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Diputado Alessandri y apoyo a acusación constitucional contra Pardow: “Me han llamado muchos parlamentarios oficialistas”
Chile

Diputado Alessandri y apoyo a acusación constitucional contra Pardow: “Me han llamado muchos parlamentarios oficialistas”

Investigan homicidio en Los Ríos: cadáver fue encontrado en plena vía pública

Dos personas heridas tras balacera en La Pintana: habrían disparado en más de 50 ocasiones

Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones
Negocios

Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones

Inversión del sector comercio completa un año y medio estancada

El equivalente al 25% de la oferta mundial de cobre está detenida por criterios ESG: Perú, EE.UU. y Chile lideran potencial

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe
Tendencias

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los sospechosos arrestados en relación con el crimen

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Colo Colo se enfrenta a Limache con la clasificación a Copa Sudamericana como el único objetivo posible
El Deportivo

Colo Colo se enfrenta a Limache con la clasificación a Copa Sudamericana como el único objetivo posible

Los polémicos gestos de Lucas Assadi contra los hinchas de la UC tras la derrota de la U en el Claro Arena

Manuel Pellegrini no descarta la opción de dirigir a la selección chilena: “Es un orgullo”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

El huracán ‘Melissa’ alcanza la máxima categoría en su avance hacia Jamaica
Mundo

El huracán ‘Melissa’ alcanza la máxima categoría en su avance hacia Jamaica

Trump dice que “le encantaría” reunirse con Kim Jong Un y abre la puerta a extender su gira oficial en Asia

Palestinos de Cisjordania temen convertirse en la “próxima Gaza” de Israel

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal