Asociado a una novedosa plataforma: Felipe Aguilar lanza inédito torneo que proyecta a jóvenes talentos a Estados Unidos

La trayectoria de Felipe Aguilar es innegable. Durante años ha sido uno de los grandes embajadores del golf chileno en el mundo y a los 50 años sigue compitiendo a un gran nivel en el PGA Tour Champions, que reúne a varios históricos de la disciplina.

Además de mantenerse siempre activo, el valdiviano decidió dar un paso determinante con el Felipe Aguilar Invitational, que se disputará desde este lunes 27 de octubre hasta el jueves 30 en Hacienda Chicureo. Este proyecto lo tiene particularmente entusiasmado.

“Yo antes tenía una Aguilar Invitational, pero era más que nada un torneo de amigos, que se hacía en agradecimiento y para recaudar fondos para las fundaciones. Pero esto ya es un poquito más grande, con una productora, con jugadores internacionales, pero solamente juniors”, comienza explicando.

La particularidad del certamen está en una alianza con Jungle, que es un plataforma que permite a través de una membresía crear un perfil enriquecido con estadísticas avanzadas, videos de rendimiento y datos clave que los entrenadores necesitan para evaluar su talento. “Es algo muy importante porque permite fomentar el desarrollo y el conocimiento de estos chicos en distintas universidades norteamericanas, lo que permite que tengan visibilidad en Estados Unidos”, detalla el exmedallista panamericano.

“Yo tengo tres academias en Chile, y una de las cosas primordiales que nosotros tenemos como fundamento, es la parte formativa de los niños. Y esta parte formativa golfística, nosotros la queremos amarrar muy bien con la parte educacional. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Hoy en día, y fue lo que me pasó a mí en el fondo, que cuando yo tenía 16, 17 o 18 años, tenía que tomar la decisión de si es que iba a seguir compitiendo en el golf o tenía que dedicarme a estudiar", recuerda.

“Tomé la decisión de irme a Estados Unidos a estudiar y poder jugar golf al mismo tiempo. Esto va muy de la mano. Nosotros fomentamos el desarrollo de un golf competitivo, pero que los cabros tengan la oportunidad de poder ir a Estados Unidos. O sea, que saquen su educación sin dejar de competir. Entonces, por eso, nació también esta alianza con Jungle y el torneo es solo para juveniles”, destaca.

La plataforma proporciona a los golfistas una herramienta avanzada para que los entrenadores y cazatalentos puedan realizar un seguimiento de su rendimiento y progreso, facilitando una conexión directa con los programas de golf universitarios en los Estados Unidos, mejorando su visibilidad y oportunidades en el campo deportivo.

Siguiendo esa lógica, Aguilar releva la importancia de esta idea: “A mí me interesa que los cabros tengan la posibilidad, independientemente de si la toman o no, pero si quieren seguir jugando al golf, Estados Unidos es una alternativa, y esta plataforma es importante para eso”.

En cuanto a su rol en el torneo, el golfista cuenta que va a estar in situ. “Voy a estar acá, voy a hacer una clínica, voy a estar muy activo dentro del torneo. Entonces por eso era la idea de hacerlo coincidir con mi calendario internacional para poder estar acá”, resalta.

Un importante premio

La composición del certamen tendrá a jóvenes de diversas partes del mundo, de entre y 10 y 19 años sin estudios universitarios, y se dividirá en categoría juvenil, prejuvenil e infantil en mujeres y hombres. “Tenemos jugadores nacionales e internacionales inscritos. Los ganadores de este campeonato van a tener un tremendo premio, porque lo típico es que se ganan la copita y listo. No, acá los que se ganen este campeonato se van a ir a jugar al torneo de Emiliano Grillo Invitational, que es un torneo como el mío, pero van con todos los gastos pagados a jugar a Argentina. Entonces, estamos tratando de enlazar todas las cosas”, subraya.

Sobre cómo se dio el contacto con este circuito, que también incluye eventos como el de Grillo y el de Abraham Ancer, Felipe Aguilar relata cómo se fue dando. “Ellos van buscando figuras y a mí me encantó el proyecto tras la presentación que me hicieron. Conversamos mucho y lo fuimos desarrollando. Jungle busca abarcar el mercado latinoamericano y especialmente sudamericano. Mucha gente no sabe cómo hacerlo, pero estos torneos permiten generar desarrollo en los jóvenes y darlos a conocer”.