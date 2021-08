Bárbara Hernández hace historia al nadar dos vueltas alrededor de la Isla Manhattan

La Princesa de Hielo vuelve a poner su nombre en lo más alto de la natación en aguas abiertas. Bárbara Hernández consiguió rodear nadando la isla de Manhattan en dos ocasiones sin detenerse. Un desafío complicadísimo, que exige una preparación total a quien busque lograrlo. Alguno de los obstáculos son el riesgo de hipotermia, la corriente en contra y los peligrosos objetos que se cruzan en el camino.

Comenzó su participación el viernes a las 11:10 de la mañana y terminó hoy a las 07:30 AM. 20 horas nadando ante el frío neoyorkino para transformarse en la 11° persona en lograr la hazaña de las dos vueltas a la Gran Manzana. Es la primera latinoamericana en lograrlo.

“Fue súper complejo, ya que es un nado muy estratégico donde no sirve ser rápida, tuve que salir mucho más lento para en la segunda vuelta no tomar la corriente en contra. Por lo mismo, estaba muerta de frío. Al terminar la primera vuelta, por la corriente tuve que esperar y fue cuando más sentí la hipotermia, ya que no puedo salir del agua, ni tocar la embarcación y nadie me puede tocar, o quedaba descalificada”, explicó Hernández.

En el recorrido tuvo que enfrentarse a continuos obstáculos, como aguas contaminadas producto de las fábricas que rodean la isla, además de embarcaciones que transitan por la zona. Esto sumado al frío extremo, los fuertes oleajes y la corriente en contra, transforman el desafío en uno complejo a más no poder.