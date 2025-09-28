SUSCRÍBETE
El Deportivo

Barcelona cumple con la tarea ante la Real Sociedad y trepa a la cima como el nuevo líder de LaLiga

Tras el tropiezo del Real Madrid en el Derbi, el cuadro catalán se impuso por 2-1 al conjunto vasco para ser el puntero del certamen español.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Barcelona venció por 2-1 a Real Sociedad y es nuevo líder de LaLiga.

Hay nuevo líder en solitario de LaLiga. Se trata del Barcelona que, tras la estrepitosa caída del Real Madrid en el derbi ante el Atlético, cumplió con la tarea frente a la Real Sociedad al imponerse por 2-1, en condición de local.

El cuadro catalán no dejó escapar la chance que los merengues le habían dejado servida. Eso sí, en el inicio, sufrieron el trámite. Un gol de Álvaro Odriozola, a los 33′, puso en aprietos a los de Hansi Flick, que por segundo partido consecutivo arrancaron perdiendo.

Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. El francés Jules Koundé igualó las acciones a los 43’ y puso a tiro de la victoria a los culés. Justamente, en esa dinámica, Robert Lewandowski estableció la diferencia final con una diana a los 59′.

Más allá del importante triunfo y el ascenso en la tabla de posiciones, el Barcelona festejó el retorno de Lamine Yamal a las canchas. El joven astro español estuvo al margen de la actividad por un par de semanas a causa de una lesión en la pelvis. Ahora, con su ingreso en la segunda parte, fue fundamental para remontar el cotejo.

El Barcelona alcanzó los 19 puntos y todavía marcha invicto en siete jornadas de la liga española. Le sigue el Real Madrid que posee 18 unidades y que dejó atrás su arranque perfecto. El próximo desafío para los blaugranas será por la UEFA Champions League, cuando reciban a los vigentes campeones del continente, el poderoso París Saint Germain de Luis Enrique.

