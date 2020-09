Barticciotto se lanza contra ByN: “Nunca sirvió... Colo Colo no puede ser sociedad anónima”

A la crisis deportiva en Colo Colo se sumó el episodio de este sábado. La suspensión del partido entre albos y Antofagasta por un caso positivo de Covid-19 en los de Macul ha generado una ola de críticas desde todos los frentes hacia Blanco y Negro. Este domingo disparó Marcelo Barticciotto, ex jugador y además rostro oficial del proyecto del nuevo Estadio Monumental llevado a cabo por la concesionaria.

“ByN no sirve ahora porque Colo-Colo anda mal, nunca sirvió, incluso cuando anduvo bien, el tema es que los resultados tapan todo, entonces a no olvidarse, Colo-Colo no puede ser S.A, ByN debería llegar a un acuerdo con los socios, pero con muchos, no con pocos, como hay ahora”, publicó el ex futbolista colocolino en Twitter.

No es primera vez que el argentino nacionalizado chileno critica a la concesionaria, aunque también ha participado de sus proyectos, siendo rostro y coordinador de la Comisión de Infraestructura que busca una renovación del Estadio Monumental, proyecto anunciado en 2019.

El ex volante también realizó un llamado a hacerse socio del club: “¡Depende de todos y de todas!”, publicó.