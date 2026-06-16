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    Nacional

    Directores de colegios identifican la sobrecarga administrativa y la convivencia escolar como sus principales inquietudes

    A través de encuentros y una encuesta nacional a 5.734 autoridades escolares, con la radiografía obtenida el Ministerio de Educación busca configurar una hoja de ruta para reorientar su labor.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    A través de la iniciativa denominada “Directores por Chile”, el Ministerio de Educación ha buscado levantar la opinión de las máximas autoridades de establecimientos educacionales en las materias que inciden en la labor de los equipos directivos. La idea, a partir de ello, es elaborar una hoja de ruta con acciones específicas que permitan orientar la labor del Mineduc. Un hecho conocido es que uno de los objetivos de la ministra, María Paz Arzola, es alivianar el trabajo de este tipo de funcionarios.

    Así, a través de 16 jornadas regionales en las que participaron 1.800 directores, y una encuesta nacional que obtuvo respuesta de 5.734, se sistematizaron resultados a los que tuvo acceso La Tercera y que, acorde a la cartera, permiten entregar un primer diagnóstico “contundente” sobre el cual empezar a trabajar. Resumidamente, la encuesta revela que la sobrecarga administrativa y burocrática es parte de las preocupaciones centrales de los directivos, casi a la misma altura que la convivencia escolar, particularmente en establecimientos públicos.

    “Los resultados obtenidos en este proceso fueron claros en términos de los desafíos identificados, confirmando tambien el propio diagnóstico que nosotros manejabamos”, señala la ministra Arzola, quien suma que el objetivo fue escuchar a los directores y recoger de su propia experiencia las principales dificultades que están enfrentando a la hora de desempeñarse como líderes de sus escuelas”.

    Acorde al ministerio, los directores identificaron estas dos temáticas como temas urgentes de abordar. En ambos instrumentos concentran las menciones como primera prioridad, superando a otras como el rezago en aprendizajes, compromiso de familias, limitaciones al liderazgo directivo o ausentismo escolar.

    Particularmente en la encuesta, los desafíos en convivencia escolar fueron mencionados en un 27,7% de los directores como primera prioridad y la sobrecarga administrativa, por el 27,1%. En los encuentros regionales esta tendencia se mantuvo, con un 31,2% y un 29,8%, respectivamente.

    En el Mineduc, eso sí, advierten que este resultado pudo verse influido por el asesinato de una inspectora en Calama.

    Específicamente al abordar la sobrecarga administrativa, los directores, básicamente y según el estudio, consideran que los requerimientos administrativos interfieren en sus labores pedagógicas.

    Al respecto, cuatro de cada cinco directores (80,6%) señalan que los requerimientos administrativos interfieren de manera “frecuente” o “muy frecuente” con el desarrollo de acciones pedagógicas. Más específicamente, las respuestas resumen que un 54,1% declara que esto ocurre “frecuentemente”, y un 26,5%, “muy frecuentemente”.

    Los directores reportan que, en promedio, las actividades administrativas superan a las pedagógicas en su jornada semanal, con una brecha mayor en educación parvularia.

    Al profundizar en las causas, los directores identificaron tres fuentes principales de carga administrativa: un 62,5% mencionó la gestión de plataformas informáticas, seguido por los requerimientos de los sostenedores (54,2%) y las exigencias asociadas a la Superintendencia de Educación (38,2%).

    El análisis por dependencia administrativa muestra que esta problemática se percibe con especial fuerza en la educación pública. Mientras que en los establecimientos particulares subvencionados es una preocupación secundaria, en colegios municipales y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) alcanza niveles de prioridad similares a los de convivencia escolar.

    La sobrecarga administrativa es mencionada como tema urgente por un 63,4% de los directores de establecimientos municipales y por el 65,8% de los SLEP, cifras que duplican a las de establecimientos particulares.

    En cuanto al rol de los requerimientos provenientes de los sostenedores como origen de la sobrecarga, estos son señalados con mayor frecuencia por los directores que ejercen en establecimientos del sector estatal: un 46% de los directores municipales y el 59,8% de los de colegios pertenecientes a SLEP identifican los requerimientos del sostenedor como uno de los procesos con mayor burocracia innecesaria.

    Porcentaje de procesos administrativos con mayor demanda reportados por directores:

    Un hallazgo que destaca el Mineduc es que los directores señalan a la Superintendencia de Educación como la institución que genera la mayor burocracia sin valor agregado: el 42,6% de los encuestados identificó a los requerimientos de dicho organismo como el proceso con mayor burocracia innecesaria, por encima de la gestión de plataformas y los requerimientos del sostenedor. Más atrás aparecen la gestión de plataformas informáticas (39,8%), requerimientos del sostenedor (35,6%), gestión de recursos humanos (27,5%) y procesos de compras y adquisiciones (26,6%).

    Acorde al ministerio, los directores critican especialmente la ausencia de un criterio de admisibilidad para las denuncias de apoderados, el volumen excesivo de documentación exigida en las fiscalizaciones y la percepción de que los establecimientos parten en una posición de culpabilidad.

    Sobre esta mirada crítica, Pamela Adriazola, superintendenta (s) de Educación, dice que desde el inicio de la administración están trabajando “con mucha convicción en realizar una fiscalización más eficiente, pero también con un enfoque de acompañamiento y capacitación”. Esto implica, agrega, “mejorar diversos procesos, porque es necesario apoyar de mejor manera a los establecimientos educacionales. También hemos escuchado a los equipos directivos y organizaciones de sostenedores, en distintos encuentros y mesas de trabajo generadas con ellos”. Para esto, cierra, han visitado establecimientos de todo el país, además de participar y organizar seminarios en para transmitir esa nueva mirada “con un enfoque que apunte a las necesidades reales de las comunidades educativas”.

    Porcentaje de procesos administrativos con mayor burocracia innecesaria percibida reportados por directores:

    Además de identificar los principales obstáculos que enfrentan los directores, “Directores por Chile” permitió recoger propuestas concretas, las que serán analizadas y sistematizadas en el marco del Consejo Nacional de Directores por Chile convocado por el Mineduc.

    Este consejo está integrado por 25 directores representativos de las distintas regiones, dependencias y contextos educativos del país y tendrá un rol de análisis, validación y construcción colectiva de acuerdos participativos.

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