Aumentan las urgencias por virus respiratorios: representan un tercio de las consultas y colegios ya notan ausencias

La parte más temida del invierno ya llegó a Chile: los virus respiratorios y el alza de los contagios comienzan a notarse y ejemplos hay muchos. De acuerdo al último balance las autoridades del Ministerio de Salud, en esta última semana epidemiológica se registró la mayor circulación de virus en lo que va del año , alcanzando una positividad de un 48,4%. ¿Y la patología más pesquisada? La influenza.

Uno de los lugares donde con mayor claridad se ha evidenciado este incremento es en las urgencias, que durante las últimas semanas han visto aumentar la cantidad de personas que consultan con síntomas como fiebre, tos y dolores musculares. El diagnóstico, en la mayoría de los casos, es claro. De acuerdo a las cifras disponibles más actualizadas, el 33,3% de las atenciones de urgencia de la última semana fue por esta causa . El número ha ido al alza: hace un mes esa proporción era del 26,5%.

Consultado por La Tercera, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, asegura que “los servicios de urgencia están registrando el aumento de consultas por causas respiratorias, fenómeno que se observa de manera transversal en todos los grupos etarios. No obstante, existe especial preocupación por la población infantil y las personas de 65 años y más, dado su mayor riesgo de complicaciones asociadas a las infecciones respiratorias ”.

Precisamente, estos grupos objetivos registran las tasas de vacunación más bajas de toda la campaña. Por ejemplo, los menores de entre seis meses y cinco años tienen una cobertura del 58,94%; las personas mayores de 60 años, un 58,68%, y las embarazadas, un 60%.

“ Es a ellos el llamado a vacunarse antes que comience el peak de las enfermedades respiratorias. Un niño inmunizado contra la influenza reduce las probabilidades de hospitalización en caso de un cuadro grave”, advierte el subsecretario.

Mientras, Claudia Cortés, coordinadora de Infectología de la Clínica Santa María, refuerza el llamado a estos grupos a inocularse, también recalcando que son los más expuestos a generar cuadros graves. “Las personas con más riesgo de tener una evolución más grave, con una eventual necesidad de hospitalización o incluso en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica son las edades extremas de la vida y los pacientes con alguna enfermedad crónica, particularmente quienes tienen inmunocompromiso. Por lo tanto, los lactantes menores de dos años, los adultos mayores de 65 años y las personas que están en tratamiento por cáncer son quienes siempre tienen más riesgo”, se extiende .

Con todo, los especialistas afirman que la tensión está más en las consultas ambulatorias que en la hospitalización.

En ese contexto, Jaime Rodríguez, jefe de Infectología Infantil de Clínica Alemana, explica que “ ha aumentado el número de consultas, especialmente las consultas de urgencia, porque ahora hay cocirculación de influenza A e influenza B, que está en el nivel más alto del año. Eso se ha visto reflejado en una mayor demanda de consulta ambulatoria y también está empezando a aumentar el virus sincicial, incrementando un poco la demanda de consultas con hospitalización en niños más pequeños”.

De acuerdo al último informe del Minsal, la red integrada cuenta con 760 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 72,1%. El 23,5% de los casos hospitalizados en estas camas son por patologías respiratorias.

En el caso de los adultos, hay 4.453 camas críticas habilitadas con una ocupación del 94,2%. El 12,9% de los hospitalizados en estas camas presentan patologías respiratorias.

“Al comparar la situación actual con la observada en temporadas invernales previas, la magnitud de los casos graves se mantiene por debajo de la registrada en otros años . Asimismo, si bien se observa una mayor circulación comunitaria de virus respiratorios, reflejada en el aumento de las notificaciones de Enfermedad Tipo Influenza (ETI), este comportamiento no se ha traducido en un incremento proporcional de la gravedad de los casos”, apunta el subsecretario Montt.

Con todo, la autoridad afirma que han tomado varias medidas: “En las últimas semanas he estado recorriendo las urgencias hospitalarias pediátricas y adultos y estamos preparados como red para el peak de las enfermedades respiratorias. S e ha mandatado el fortalecimiento de la capacidad asistencial mediante la asignación de $ 51 mil millones para la Campaña de Invierno 2026, destinados al refuerzo de la Atención Primaria de Salud y de la red hospitalaria. En 2025 fueron $ 38 mil millones”.

Además de decretar alerta sanitaria, se están realizando sesiones semanales del Comité de Vigilancia de la Red Asistencial, en las que se revisa la situación epidemiológica, la circulación viral y el estado de la red. También hay reuniones periódicas con las Seremi de Salud y los Servicios de Salud de todo el país para monitorear la evolución de la campaña y ajustar acciones según la realidad territorial y una estrategia de comunicación de riesgo orientada a promover la vacunación.

Población infantil

De acuerdo al informe semanal del Instituto de Salud Pública, los más afectos son los menores. Según la vigilancia, el virus influenza A es el que se presenta con mayor frecuencia, donde el grupo más afectado es el de cinco a 14 años, seguido por el grupo de 15 a 54 años, mientras que el rinovirus se presenta con mayor frecuencia en pacientes de uno a cuatro años, seguido por el grupo de cinco a 14 años.

Este aumento también ha tenido un impacto directo en la población escolar, donde las ausencias a clases han ido notoriamente en aumento.

Por ejemplo, Manuel Uzal, director del Colegio Cordillera de Las Condes, señala que en las últimas dos semanas “se ha detectado un ausentismo de un 20%, aproximadamente, por enfermedades respiratorias. Y en términos de atención en enfermería, desde comienzo del mes ha habido solo seis casos compatibles con posible enfermedad respiratoria, por lo que es dable pensar que los padres prefieren no mandar a sus hijos con síntomas”.

Carola Reyes, directora del Colegio Huelén de Vitacura, relata una situación similar: “L as familias reportan un notorio aumento de casos de influenza, lo que es coherente con un aumento del 35% al 40% de inasistencia en estas últimas dos semanas , porcentaje que aumenta hasta 50% en los niveles menores".

La inasistencia de las profesoras también ha aumentado, según asevera, en un 10-15%. “En lo que respecta a atenciones de enfermería han tenido un alza del 50%, prevaleciendo las atenciones por síntomas de enfermedades respiratorias”.

Lo positivo del escenario actual, al menos en lo que al sistema escolar respecta, es que esta es la última semana de clases antes del receso invernal que arranca formalmente desde el lunes 22 de junio, que era lo que se buscaba cuando se planificaron las vacaciones: que el peak de virus respiratorios encontrara a los estudiantes en sus casas y, con ello, evitar las aglomeraciones propias de los colegios.