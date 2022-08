Beccacece le exige al Muñeco Gallardo una “ética y moral intachables” para criticarlo: “Es un desubicado”

Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo vuelven a verse las caras. La Copa Argentina pondrá otra vez enfrente a Defensa y Justicia y River Plate, los equipos que dirige, apenas a un par de meses del intenso cruce que protagonizaron la última vez que se encontraron en el campo de juego. El duelo se advierte picante. Al menos, el ex técnico de Universidad de Chile y ayudante de Jorge Sampaoli en los azules y la Selección no parece dispuesto a dejar en el olvido el enfrentamiento que protagonizaron el 5 de junio, en un partido que terminó igualado sin goles y con fuertes intercambios.

“Cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado”, recuerda Beccacece en ESPN, respecto del incidente que dio origen a la controversia. En esa oportunidad, el estratega intentó impedir un lanzamiento lateral, para permitir que el juez del compromiso permitiera una sustitución en su equipo. Desde la banca contraria, el Muñeco gesticula, reprobando la actuación de su colega.

“Me enojo y respondo lo que gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso. Se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal cuando hay otro que imparte justicia, me pareció un acto arrogante y yo respondí”, recuerda el ex entrenador laico en la entrevista.

El lateral que dio origen a la pelea entre Beccacece y Gallardo.

Misilazos

Ese día, ninguno se guardó nada. “¿A quién te comiste, boludo?” disparó Beccacece. “Está loco, este”, se le escuchó decir a Gallardo. En la conferencia de prensa posterior al duelo, intentó bajar los decibeles. “Solo no me gustó la actitud que tuvo de meterse dentro del campo y se lo hice saber”, justificó. En el camino a la sala de la comparecencia ante los medios, se habían vuelto a cruzar, generándose nuevos encontrones, que sumaron a los cuerpos técnicos como protagonistas. Personal de seguridad debió intervenir para separarlos.

“No importa quien está enfrente, si tenés 100, 14 títulos o no ganaste ninguno. Me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de qué hay que hacer, a lo largo del tiempo uno debe tener una ética y moral intachables, y eso no ha pasado. Marcelo tuvo situaciones increíbles a lo largo de su carrera. Está instalado que al que gana no se lo toca, y es algo más particular”, insistió, profundizando la división. “No me generó nada más que una simple discusión: me hago cargo de la parte que me corresponde”, sentencia.

