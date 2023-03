Benjamín Hites recuerda su odisea manejando con 55 grados y sin agua en Sebring: “Bajé tres kilos en dos horas”

El piloto chileno Benjamín Hites quedó fuera de las 12 Horas de Sebring a 50 minutos del final. Tras una dura carrera, la más extrema que ha disputado en sus siete años de profesionalismo, quedó muy frustrado luego de que su compañero italiano Loris Spinelli se fuera contra un muro de contención al romperse el brazo de la dirección. Anímicamente y físicamente las consecuencias fueron devastadoras.

El accidente fue producto de un roce anterior que había tenido el propio Spinelli en su segundo turno, justo a mitad de la prueba, donde el canadiense Misha Goikhberg e Hites debieron lidiar con el desperfecto en la dirección. Pero no fue todo. Además, el atleta del Team Chile estuvo por 2 horas y 40 minutos manejando cuando la temperatura en el exterior era de 38 grados con un alto porcentaje de humedad y al interior de la máquina superaba los 55 grados, según reporta su equipo de prensa.

“El agua que llevaba me alcanzó a durar cuatro vueltas, después de eso a aguantar. Fueron casi 70 giros sin beber líquido. Cuando me bajé del auto estaba completamente mareado. Mi entrenador me sostuvo, de lo contrario me hubiese desmayado. Alcancé a bajar tres kilos en dos horas. Es la carrera más extrema que he experimentado”, comentó desde Miami, la mañana de este domingo.

El chileno fue trasladado a la carpa de asistencia médica, donde estuvo 45 minutos conectado a una bolsa de suero para recuperarse. Dos horas y media después volvió a la pista para competir por 1 hora y media, entregando el auto en el quinto lugar a Spinelli, quien alcanzó a correr una hora hasta chocar con el muro de contención. Ahí se acabó la ilusión del equipo y de los tres pilotos por alcanzar la ansiada meta. Quedaban 50 minutos para el final.

La victoria de las 12 Horas de Sebring fue para el Cadillac V Serie R #31 de Pipo Derani (Brasil), Alexander Sims (GBR) y Jack Aitken (GBR) con un total de 12 horas 00 minutos 53 segundos 382 milésimas y 322 vueltas al circuito.

Hites, Goikhberg y Spinelli alcanzaron a efectuar 279 giros al circuito de 3,74 millas (6.018 metros), es decir en las 11 horas y 10 minutos recorrieron 1.679 kilómetros. El trío largó desde la posición 8 en la serie GTD y 38° en la general, logrando estar en su mejor momento 4° y 27°. En el resultado final aparece con 279 vueltas en los lugares 17° en la categoría GTD y 46° en la general.

Benjamín Hites regresará este lunes a Chile para descansar y recuperarse. Después de una semana en el país, volverá a Europa para enfocarse en la primera fecha del campeonato Endurance del GT World Challenge que se efectuará los días 22 y 23 de abril en Monza (Italia).