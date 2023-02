Figura del Betis explota contra el árbitro tras la caída ante el Barcelona: “La diferencia es el escudo”

Corría el minuto 90+1 del duelo entre Real Betis y el Barcelona. Los de Manuel Pellegrini, con Claudio Bravo como suplente, caían por 2-1 en el Benito Villamarín, en un duelo válido por la fecha 17 de la Liga española. En ese instante, las cámaras captan a Borja Iglesias, quien ya había sido sustituido, haciéndole un gesto al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Rodeado de sus compañeros de equipo, el artillero le mostró la insignia en la camiseta del cuadro bético al juez y le gritó con furia: “¡La diferencia es el escudo, el escudo, es la diferencia!”. El Panda estaba disconforme con varios cobros en el encuentro ante los catalanes. Tal vez el que más molestó fue el que terminó en el primer gol del Barcelona, tras una jugada que los dirigidos de Xavi apuraron y que Raphinha finalizó.

Los reclamos continuaron en la rueda de prensa

En conferencia de prensa, Borja Iglesias seguía molesto y no bajó el tono de sus reclamos: “Mi protesta ha sido bastante clara. No tengo nada más que decir. Me voy un poco enfadado. Yo no entro a evaluar si han sido merecedores, pero siento que han sido cosas distintas”.

No obstante, el delantero destacó que cayeron ante un duro rival y que fue un duelo parejo: “Contra el Barça siempre son partidos así. Es difícil quitarles el balón. Son capaces de someterte y meterte en tu campo. Hasta su gol estábamos bien. A partir de ahí ha sido otro partido”. Además, fue autocrítico con su rendimiento: “Hemos tenido situaciones en las que podíamos haber estado más finos arriba. Personalmente, dos o tres mías, como la dejada a Juanmi. No hemos estado tan finos como en otros partidos”.

Por último, el jugador de 30 años supo en la misma rueda de prensa de la expulsión de William Carvalho, también por reclamos contra el árbitro, a lo que reaccionó con asombro: “No me había enterado que habían expulsado a Carvalho por protestar. Bueno...”.