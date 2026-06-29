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    Brasil y Alemania buscan dar el golpe: quién juega este lunes y quiénes transmiten los partidos del Mundial

    Brasil enfrenta a Japón, Alemania se mide con Paraguay y Países Bajos juega con Marruecos en la segunda jornada de los dieciseisavos. Mira aquí el horario y averigua dónde ver esta jornada del Mundial.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Brasil y Alemania buscan dar el golpe: quién juega este lunes y quiénes transmiten los partidos del Mundial.

    La fase de los dieciseisavos ya está en marcha en el Mundial 2026. Este lunes tiene tres atractivos partidos en cartelera. Uno de los más esperados es el de Brasil con Japón, pues se plasmará en la fiesta universal el desenlace de la popular serie animada, Supercampeones.

    Otro sudamericano que buscará su boleto a los octavos de final será Paraguay. Los dirigidos por Gustavo Alfaro se enfrentarán a la siempre poderosa Alemania, mientras que -más tarde- Países Bajos choca con la sorprendente Marruecos.

    Cabe mencionar que en cada uno de los partidos de los dieciseisavos se buscará a un ganador en el tiempo reglamentario (90 minutos). Si el marcador termina igualado, se irá a un alargue de 15 minutos por lado y de persistir el empate, todo se definirá a penales.

    Brasil vs. Japón - 13 horas

    El partido está programado para las 13 horas en Houston y será transmitido por DSports, Chilevisión, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

    Alemania vs. Paraguay - 16:30 horas

    El cotejo es a las 16:30 horas, en Boston, y podrá ser visto por DSports, Chilevisión, DAZN y Paramount+.

    Países Bajos vs. Marruecos - 21 horas

    El juez chileno Cristián Garay será el cuarto árbitro. Comienza a las 21 horas en Monterrey y va por las pantallas de DSports, DAZN y Paramount+.

    Más sobre:Mundial 2026BrasilJapónAlemaniaParaguayPaíses BajosMarruecosDieciseisavosGuía de TV

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