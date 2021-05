Brereton celebra el llamado a la Selección: “Es un verdadero honor; Chile es un gran equipo”

Ben Brereton está feliz. El delantero ya estaba en Chile cuando se oficializó la convocatoria de Martín Lasarte para los duelos eliminatorios frente a Argentina y Bolivia. Sin embargo, igualmente dejó fluir sus emociones. Nacido en Inglaterra, lo liga al país el origen de su madre. Fue ese el elemento que lo motivó a optar por la Roja, pese a que ya había defendido a los británicos en las categorías inferiores.

“Es genial y es un verdadero privilegio, particularmente para el lado de la familia de mi madre”, declara el delantero al sitio oficial del Blackburn Rovers, su club, que le ha brindado una amplia cobertura a la convocatoria del atacante al equipo de Martín Lasarte.

“Siempre ha sido un sueño para mí jugar internacionalmente, por lo que será un gran honor y lo espero con ansias... He sabido desde hace bastante tiempo que ellos (Chile) me estaban mirando, pero mantuve la cabeza gacha y quería hacerlo bien para Blackburn Rovers”, añade respecto del llamado..

“Recientemente, se han puesto en contacto conmigo y con mi familia para informarnos, y hemos tomado la decisión de que queremos hacerlo y dar lo mejor de mí. Es un verdadero honor, Chile es un gran equipo del que formar parte y mi mamá y mi abuelo, y toda la familia, están muy orgullosos”, revela respecto del impacto que tuvo la noticia en su núcleo familiar. “Es realmente especial para ellos. Todos estaban llorando cuando se enteraron. Es realmente emocionante y están muy orgullosos de mí y no puedo esperar para jugar”, agrega.

“Jugué para Inglaterra cuando era más joven y también fue un gran honor, pero para mí esta fue una oportunidad que no pude rechazar y es un gran honor jugar para el otro lado de mi familia”, añade respecto de la decisión que debió tomar.

Brereton también les habló a los hinchas nacionales. “Estoy muy agradecido por todos los mensajes de apoyo que he recibido de la afición chilena hasta ahora. Sé que aman su fútbol y no puedo esperar para llegar allí y experimentarlo de primera mano y espero poder enorgullecer al país“, se planteó.

“Será una gran experiencia”

“Será una gran experiencia para mí, una cultura diferente, un estilo diferente, una forma diferente de jugar, jugar contra diferentes equipos y contra mejores jugadores, pero estoy ansioso por hacerlo y espero poder llevar esa experiencia a la próxima temporada con Rovers “, djo, entusiasmado.

También lo ilusionan los rivales que enfrentará. “La perspectiva de jugar contra algunos de los jugadores contra los que jugaré es realmente emocionante y espero tener un buen tiempo de juego allí y, con suerte, podemos obtener buenos resultados”. sostiene.

Finalmente, evalúa la temporada que cumplió en Inglaterra. “Realmente he disfrutado esta temporada. He jugado muchos partidos, gracias al entrenador, y siento que he encontrado mi pie ahora en Blackburn Rovers. Tengo que esperar estos internacionales primero y luego, cuando regrese, estaré listo para comenzar la próxima temporada“, concluye.