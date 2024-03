Buljubasich y las responsabilidades tras el mal arranque de la UC: “Hacemos las autocríticas, pero preferimos hacerlas internas”

Posterior a la derrota por goleada de Universidad Católica ante Everton en el Estadio Santa Laura por 4-2, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich salió a conversar con los medios para, en primer lugar dar a conocer sus sensaciones posterior al encuentro y también para dar luces sobre el próximo cuerpo técnico que debe llegar en reemplazo de Nicolás Núñez.

Comenzó refiriéndose a lo difícil que ha sido sostener el rendimiento luego de conseguir el tetracampeonato. “Está claro que no es un buen momento, llevamos tres partidos del campeonato donde perdimos dos y ganamos uno. El funcionamiento en general no ha sido el que esperábamos. Lo que ha pasado en los últimos tiempos, creo que nos ha costado este cambio, esto de pasar a los éxitos y sostenerlos en el tiempo, a pesar de clasificamos dos años a torneos internacionales pero indudablemente no estamos cerca de lo que la gente de Católica aspira”

Sobre cómo pretenden revertir el mal momento del equipo, aseguró que todo depende de un buen análisis dirigencial y a partir de ello “tomar las mejores decisiones, apoyando, dando la cara entendiendo que no es un momento fácil. Que tenemos que tomar decisiones, analizarlas, meditarlas bien, no apresurarnos para lo que viene. Van recién tres fechas, quedan 27 fechas del campeonato, por lo tanto hay que estar tranquilos desde el punto de vista de la toma de decisiones, pero sí con la prisa suficiente para tratar de tener al entrenador lo antes posible”.

“Cuando uno está en instancias como las que estamos nosotros, en el sentido de que hay un directorio y una gerencia deportiva por debajo de un cuerpo técnico, indudablemente que somos responsables de las situaciones que pasan y hacemos las autocríticas, pero preferimos hacerlas internamente”, comentó.

Nuevo cuerpo técnico

En lo que respecta al plazo para dar con un nuevo entrenador, el Tati no quiso arriesgarse con una fecha exacta. “No hay un plazo, tampoco lo estamos tomando con calma. Estamos analizando entrenadores que nosotros hemos estado siguiendo siempre como lo hacen todos los clubes, analizar entrenadores que nos van ofreciendo, contactar entrenadores para ver las disponibilidades y a partir de ahí tomar decisiones y ojalá al que le toque llegar que lo haga lo antes posible”.

A su vez, dio a entender que tampoco están del todo claros respecto las características que debe tener el próximo DT cruzado. “Tenemos que analizar bien lo que necesita el plantel. Indudablemente que Católica tiene una filosofía de juego y una forma de trabajar. Los entrenadores tienen cierta metodología de trabajo, por lo tanto en eso vamos a estar trabajando”.

A pesar del mal momento futbolístico por el que se encuentra atravesando el equipo, confía en que hay estrategas interesados en asumir la dirección técnica del club. “Al final del día hay entrenadores que les interesa y que les gusta la Católica. En esto uno puede ser optimista o puede ser pesimista. Si te preguntan si Colo Colo es candidato al título, la mayoría te va a decir que sí. Si nosotros ganamos el domingo vamos a tener dos partidos ganados y dos perdidos igual que ellos”.

“Uno tiene que pensar en el funcionamiento. La motivación está porque faltan muchas fechas, mucho por jugar y queda mucho por hacer. No es que creamos que está fácil ni que se va a solucionar solo, hay que tomar buenas decisiones y analizar lo que más se pueda”, añadió.

Salida de Nicolás Núñez

Se dio el tiempo de explicar cómo se concretó la salida del DT. “Tuvimos una reunión el miércoles que terminó a altas horas de la noche. Por lo que teníamos la posibilidad de juntarnos a las once de la noche o hacerlo a primera hora de la mañana. Lo que decidimos fue hacerla en la mañana para evitar que el cuerpo técnico tenga que enfrentarse a los jugadores y hablar de lo que venía. Allí se le comunicó a Nicolás la salida”.

Cerró sus dichos dando a conocer las razones de por qué no existió una conferencia de prensa que se comunicara la salida del entrenador. “Se hizo en algunas ocasiones. En general estas son cosas consensuadas, a veces la persona tiene más o menos ganas. Nosotros la propusimos pero no se dio y no tiene nada de malo”, concluyó.