Byron Nieto, primer refuerzo de la UC: “Cuando chico me dijeron que no podía continuar, pero me propuse volver y aquí estoy”

Universidad Católica se arma para 2023. Byron Nieto pasó los exámenes médicos y se transformó en el primer refuerzo de la UC para la temporada entrante. El lateral derecho ya posa con la camiseta de los cruzados y da sus primeras impresiones como futbolista estudiantil, en su presentación oficial.

“Es un paso importante para mi carrera. Siempre me lo propuse. Cuando chico no pude seguir, pero así son las vueltas de la vida y ahora busco dar una buena impresión”, arranca diciendo el ex Deportes Antofagasta.

Nieto estuvo en las divisiones inferiores del club precordillerano hasta los 15 años. Luego le informaron que no continuaría, por lo que partió a Barnechea. Sin embargo, su debut se dio en Deportes Recolera, elenco en el que estuvo cedido. Un largo camino antes de retornar a San Carlos de Apoquindo.

“Siempre me propuse llegar a Universidad Católica. Al jugar no daba el 100 por ciento, sino que el 110 o 120, para poder dar este salto. Lo logré. En Antofagasta descendimos, no se nos dieron las cosas, pero es parte del deporte, ahora estoy acá”, asevera.

“La carrera de futbolista en es complicada. Que te digan que no sigues en otra categoría, más cuando eres niño, es complejo. Pero yo me propuse volver”, agrega.

En su posición, marcador de punta por la derecha, competirá con el experimentado Mauricio Isla. “Me gusta el desafío. Todos sabemos la experiencia que tiene el Huaso, espero absorber lo que hace dentro de la cancha”, sostiene el refuerzo cruzado. Además, cuenta que aún no habla con el cuerpo técnico, pero que el juego de la UC le acomoda: “Con el profe Holan aún no tengo comunicación. Pero creo que me caracteriza ese estilo, me viene bien”.

Para cerrar, el carrilero afirma que no solo busca competir por el Campeonato, sino que una buena Copa Sudamericana también es una meta. “Me gusta el desafío, vengo con el objetivo de lograr cosas a nivel nacional e internacional”, dice.