“Cada derrota del Madrid es un bálsamo para mi corazón”: el dardo de Arshavin previo al duelo ante Kairat por Champions

Este martes se llevará a cabo la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League. Dentro de la lista de encuentros que se desarrollarán destaca el cruce entre el Kairat Almaty de Kazajistán y el Real Madrid.

Un duelo que tendrá a una visita especial que alentará con todo para que los locales consigan la victoria. Se trata del exfutbolista ruso Andrei Arshavin quien destacó en el fútbol europeo defendiendo al Zenit de San Petersburgo y al Arsenal.

Retirado en 2018, el exvolante ha mantenido una acérrima postura contraria al club español. “Espero que gane el Kairat. Cada derrota del Real Madrid es como un bálsamo para mi corazón”, comentó en diálogo con la agencia EFE.

Un distanciamiento que fue aún más evidente en 2011, cuando aún era futbolista de los Gunners. En ese entonces surgió un rumor que lo vinculaba con una posible llegada al elenco de la capital española. Claro que cuando esto llegó a sus oídos, descartó de plano el eventual fichaje.

“No jugaría en el Madrid ni por todo el dinero del mundo”, comentó en la ocasión. “Mis amigos también se sorprenden, pero para mí, el Real Madrid es tabú total, desde hace mucho tiempo soy admirador del Barcelona”, confesó en el momento.

Una polémica entre tantas

El perfil directo de Andrei Arshavin también quedó reflejado en el libro de su autoría “555 Preguntas y Respuestas sobre Mujeres, Dinero, Política y Fútbol”. En él, por ejemplo, apuntó que “si tuviera el poder de prohibir a la mujeres conducir coches y retirar sus licencias, lo haría sin pensármelo dos veces”, reproduce el diario Marca.

También destacan que estudió diseño y por ello se declara especialista en moda de mujer. “Tienen que ser altas, delgadas, de muslos firmes y culo pequeño. Las tetas me dan igual. Y tampoco me importa el color de su pelo, pero lo realmente importante es su estilo y maneras”.

Otra situación escandalosa la tuvo en Rusia. El ruso fue captado ebrio a la salida de un local nocturno montado en un caballo que se podía arrendar en las cercanías. Se retiró del lugar sin pagar, siendo perseguido por la dueña del equino.

Y una de las más recientes tuvo que ver en el sorteo de los octavos de final de la Champions League que tuvo que repetirse en diciembre de 2021, siendo el ruso uno de los encargados de sacar los nombres de los equipos dentro de los bombos.

En un primer momento el rival del Real Madrid había sido el Benfica, pero tras la repetición los merengues debieron enfrentar al PSG.

Ahora, en lo deportivo, el Kairat Almaty y el Real Madrid se enfrentarán este martes 30 de septiembre a partir de las 13.45 horas en el Almaty Ortalyk Stadion.