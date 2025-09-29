Un mano a mano en la última jugada del partido: el insólito gol errado de Pablo Galdames en el clásico de Avellaneda

Pablo Galdames erró el gol de la victoria para Independiente en la última jugada del clásico de Avellaneda.

El clásico entre Racing Club e Independiente tuvo a un chileno como protagonista. Lamentablemente, por un aspecto negativo. En el duelo más tradicional de Avellaneda, Pablo Galdames tuvo el triunfo para el Rojo en la última jugada del partido, sin embargo, el chileno desperdició el mano a mano de manera insólita. Acabó siendo 0-0 en el Cilindro.

Como suele ser este tipo de enfrentamientos, el cruce entre la Academia y el siete veces campeón de América tuvo más intensidad que buen fútbol. Pese a que Racing llegaba como favorito por su gran desempeño en la Copa Libertadores (en contraste con el mal rendimiento de Independiente, que no ha ganado en nueve partidos del Clausura), el compromiso demostró paridad.

Por el Rojo alinearon los chilenos Luciano Cabral y Felipe Loyola, en la primera formación titular de Gustavo Quinteros como entrenador recién llegado. Más tarde entró Galdames que, al último minuto, sería el responsable de la desazón visitante.

El reloj indicaba el 90′+4′ cuando el formado en Unión Española tuvo el gol de la victoria en sus pies. En un contraataque letal, los jugadores de Independiente aprovecharon el mal posicionamiento de la última línea de Racing, dejando al futbolista nacional cara a cara con el portero Facundo Cambeses.

Galdames, en su intención de ajustarla a un palo con el empeine, la terminó mandando afuera. Un par de segundos después, el juez Nicolás Ramírez sancionó el final del encuentro. Se le escapó, literalmente, en la última del partido.

🔴 Imposible lo que erró Galdames en el minuto 50 de un clásico.



pic.twitter.com/MKrCcHQR6l — Matias Martinez (@Mati_Martinez) September 28, 2025

La imagen de sus compañeros y de su cuerpo técnico lo decía todo. Cuando el chileno dilapidó la opción, Quinteros se tomó la cabeza, incrédulo. Lo mismo pasó con Kevin Lomónaco y Gabriel Ávalos: tumbados en el piso, con las manos sobre el rostro.

TREMENDA IMAGEN DEL FINAL DEL CLÁSICO DE AVELLANEDA: los jugadores de Independiente desplomados en el piso, tras el errado de Galdames sobre la hora. pic.twitter.com/p7kBJysGil — SportsCenter (@SC_ESPN) September 28, 2025

El fallo de Galdames no es para menos, pues sigue aumentando la mala racha de resultados de Independiente en este segundo semestre. El Rojo no conoce de triunfos en el Grupo B del Torneo Argentino, registrando cinco empates y cuatro derrotas. Con cinco unidades marchan colistas, a seis puntos de alcanzar a Sarmiento de Junín, último equipo que se está metiendo a los Playoffs por esa zona.

En la próxima fecha, en tanto, buscarán la primera victoria de la campaña cuando se midan a Godoy Cruz, en Mendoza.