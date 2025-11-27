BLACK SALE $990
    Carlos Palacios y sus momentos más duros en Boca Juniors: “Hubo un tiempo en que la relación con el hincha se quebró”

    El volante de los Xeneizes se refirió al proceso que enfrentó durante el campeonato en medio de la preparación para enfrentar los cuartos de final del Clausura contra Argentinos Juniors.

    Pablo Retamal V.Por 
    Carlos Palacios de a poco vuelve a brillar en Boca Juniors. El volante de Colo Colo tuvo una baja de rendimiento después de su llegada a la escuadra Xeneize, situación que le costó en más de alguna oportunidad quedar relegado a la banca o estar marginado de las citaciones del equipo.

    Claro que en las últimas semanas ha podido retomar parte del nivel que lo llevó hasta argentina después de defender la camiseta de Colo Colo.

    Ahora, en medio del desarrollo de los playoffs del Torneo de Clausura, Palacios tomó la palabra para referirse a este proceso y cómo espera retomar el nivel.

    Tal como explicó este miércoles, el bajón futbolístico “pasó por un tema de confianza más que nada. Quizás me bajé anímicamente por todas las cosas que se mencionaron, que la mitad era mentira. Me dolía que se me juzgara por algo que no estaba haciendo”, declaró en un punto de prensa.

    Pero estoy tranquilo, feliz y esperando retomar ese nivel que demostré en Colo Colo y por el que me compraron”, complementó el mediocampista.

    También reveló que ha conversado con el técnico y con Juan Román Riquelme quienes le han entregado algunos consejos. “Claudio (Úbeda) me dice que parta por fuera, pero me da la libertad para jugar por dentro. A veces converso con el “10”, para saber qué puedo mejorar. Siempre me dice cosas”, aseguró.

    El quiebre con la hinchada y las próximas metas

    También trató otros temas, como la relación con la fanaticada de Boca Juniors. “Hubo un tiempo en que la relación con el hincha se quebró, pero siempre me sentí cómodo. (Los hinchas) me hicieron saber que me trataban bien, me quieren”.

    En cuanto a la adaptación al equipo, aseguró que “no me costó tanto, pensé que iba a ser un poco más difícil en general. Ahora me siento mucho mejor, mucho más cómodo, tranquilo y feliz acá”.

    A continuación se refirió a las nuevas metas de Boca Juniors tras avanzar a los cuartos de final del Clausura Argentino, donde se medirán contra Argentinos Juniors. “Ya cumplimos el objetivo de la Copa Libertadores, que era importante. Pero el objetivo principal es salir campeón, por lo que representa la camiseta. Se comenta que es el objetivo por el que hemos luchado todo el año, a veces se habla, pero es paso a paso. Primero Argentinos, que es un gran rival, juega bien, es duro. Queremos cumplir el objetivo”, expuso.

    “Cuando vine siempre lo dije, jugar acá es maravilloso y la sensación de la Copa Libertadores debe ser una locura. Ya la vamos a poder cumplir”, añadió.

    En lo colectivo venimos con mucha confianza, se refleja en los partidos lo que está demostrando el grupo, lo unidos que estamos. Ganar y ganar te da un plus anímicamente. Con la confianza jugamos más tranquilos”, concluyó Carlos Palacios.

    De esta manera, el Ex Colo Colo y el resto del plantel de Boca Juniors deberán prepararse para enfrentar al Bicho este domingo a partir de las 18.30 horas de Chile en busca de la clasificación a las semifinales.

