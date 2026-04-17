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    Catalina Vidaurre le entrega una nueva medalla de plata a Chile en el Panamericano de Mountain Bike de Paraguay

    Entre el 15 y 19 de abril se desarrolla la competencia que ya tiene resultados positivos para la delegación nacional.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Catalina Vidaurre se quedó con la medalla de plata en el MTB XCC. PILAR OLIVARES

    Chile se encuentra compitiendo en el Campeonato Panamericano de Mountain Bike de Paraguay que se está desarrollando en San Juan de Paraná. La competencia, que comenzó a desarrollarse el 15 de abril y que se extenderá hasta el domingo 19 ya ha tenido resultados positivos para la delegación nacional.

    Este viernes Catalina Vidaurre se colgó la medalla de plata en la pista corta del Cross-Country en una apretada definición con la brasileña Karen Fernandes, quien acabó llevándose el título de la especialidad. El podio lo cerró la también brasileña Raiza Goulão.

    Cabe señalar que en la jornada de este jueves Chile destacó también en las categorías juveniles.

    El equipo integrado por Martín Ramos, Bruno Sánchez y las representantes de la escuela de mountain bike Proracers, Violeta Lira y Magdalena Carrasco, se quedaron con la medalla de oro, alcanzando el título panamericano.

    El podio fue completado por Colombia en el segundo lugar, mientras que el bronce fue para Argentina.

    Así mismo, en el relevo mixto, Maximiliano San Martín, Guillermo Varas, Antonia Rodríguez, Florencia Monsálvez, Ignacio Gallo y Catalina Vidaurre se quedaron con el segundo lugar, quedando por detrás de Brasil y superando a Colombia, que se quedó con el tercer puesto.

    También cabe consignar que en la prueba XCE, disputada con formato de mangas eliminatorias, Sebastián Miranda finalizó en el séptimo lugar, misma posición que alcanzó Misol Pacheco en la rama femenina.

    En los próximos días las competencias se centrarán en las especialidades de pista corta y Cross Country Olímpico en las distintas categorías que reúne el Panamericano de Paraguay.

    Lee también:

    Más sobre:CiclismoCatalina VidaurreVioleta LiraMagdalena CarrascoPanamericano de Mountain BikeParaguay 2026

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