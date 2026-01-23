Cauquenes se alista para recibir la Final de Rodeos para Criadores
Desde este viernes 23, y hasta el domingo 25 de enero, se llevará a cabo la tradicional competencia, cuyos ganadores obtendrán pasajes directos a las series del 77° Campeonato Nacional de Rancagua.
Un total de 90 colleras darán vida a una nueva versión de la Final de Rodeo para Criadores, que se disputará desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de enero en la Medialuna de Cauquenes.
La organización está a cargo de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Cauquenes. Cabe destacar que los ganadores aseguran su cupo directo para las series del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.
La competencia contará con la presencia de varios Campeones de Chile. Entre ellos, los actuales monarcas nacionales Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito (Criadero Peleco), quienes se presentan con tres colleras.
También competirán los últimos ganadores de la Final de Criadores, Pablo Aninat y Aníbal Baraona. (Criadero Carmen de Nilahue). En esta ocasión, Aninat correrá junto a Álvaro Baeza (Criadero El Convento), mientras que Baraona hará dupla con Rufino Hernández.
Programación
Viernes 23 de enero
- 08:30 horas: Primera Serie Libre A.
- 16:00 horas: Primera Serie Libre B.
- 20:00 horas: Ceremonia oficial de inauguración.
Sábado 24 de enero
- 08:30 horas: Segunda Serie Libre A.
- A continuación: Segunda Serie Libre B.
- 16:00 horas: Tercera Serie Libre A.
Domingo 25 de enero
- 08:30 horas: Tercera Serie Libre B.
- A continuación: Movimiento a la Rienda.
- 16:00 horas: Serie de Campeones (Final).
La Final de Rodeos para Criadores será transmitida por el canal Campo Abierto (GTD y Telsur señal 105, Mundo señal 745) y vía streaming a través de la plataforma de YouTube de Rodeo en Vivo.
