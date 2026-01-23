SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cauquenes se alista para recibir la Final de Rodeos para Criadores

    Desde este viernes 23, y hasta el domingo 25 de enero, se llevará a cabo la tradicional competencia, cuyos ganadores obtendrán pasajes directos a las series del 77° Campeonato Nacional de Rancagua.

    Por 
    El Deportivo

    Un total de 90 colleras darán vida a una nueva versión de la Final de Rodeo para Criadores, que se disputará desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de enero en la Medialuna de Cauquenes.

    La organización está a cargo de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Cauquenes. Cabe destacar que los ganadores aseguran su cupo directo para las series del 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

    La competencia contará con la presencia de varios Campeones de Chile. Entre ellos, los actuales monarcas nacionales Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito (Criadero Peleco), quienes se presentan con tres colleras.

    También competirán los últimos ganadores de la Final de Criadores, Pablo Aninat y Aníbal Baraona. (Criadero Carmen de Nilahue). En esta ocasión, Aninat correrá junto a Álvaro Baeza (Criadero El Convento), mientras que Baraona hará dupla con Rufino Hernández.

    Programación

    Viernes 23 de enero

    • 08:30 horas: Primera Serie Libre A.
    • 16:00 horas: Primera Serie Libre B.
    • 20:00 horas: Ceremonia oficial de inauguración.

    Sábado 24 de enero

    • 08:30 horas: Segunda Serie Libre A.
    • A continuación: Segunda Serie Libre B.
    • 16:00 horas: Tercera Serie Libre A.

    Domingo 25 de enero

    • 08:30 horas: Tercera Serie Libre B.
    • A continuación: Movimiento a la Rienda.
    • 16:00 horas: Serie de Campeones (Final).

    La Final de Rodeos para Criadores será transmitida por el canal Campo Abierto (GTD y Telsur señal 105, Mundo señal 745) y vía streaming a través de la plataforma de YouTube de Rodeo en Vivo.

    Lee también:

    Más sobre:Rodeo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Lo más leído

    1.
    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    2.
    La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

    La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

    3.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    4.
    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    Locura azul después de la llegada de Juan Martín Lucero: la U vende 10 mil abonos en un día y se acerca a la meta

    5.
    Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

    Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados
    Chile

    Incendio en Lo Prado deja 10 casas afectadas y 2 bomberas lesionados

    Sin Kast pero con asistencia de una veintena de ministros partirá curso de Contraloría

    Concurso por la Fiscalía Centro Norte cierra con 10 postulantes y exposición ante las cortes se fija para febrero

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast
    Negocios

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Gobierno publica nuevo reglamento de SEIA con foco en agilizar proyectos de menor tamaño

    Ipsa llega a nuevos récords y SQM toca máximos desde fines de 2023 en medio de reestructuración de las cascadas

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites
    Tendencias

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Las opciones que maneja Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

    “Viva el deporte limpio”: el mensaje de Martina Weil tras las críticas de su padre a la futura ministra Natalia Duco

    Cauquenes se alista para recibir la Final de Rodeos para Criadores

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren
    Mundo

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Por qué el Jefe de Operaciones Navales de EE.UU. se opone a trasladar al portaaviones Gerald R. Ford desde el Caribe a Medio Oriente

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer