Chaleco López se ilusiona con la remontada en el Dakar 2026 tras dos podios seguidos

El piloto chileno Francisco “Chaleco” López, junto a su navegante Álvaro León, afrontará desde este domingo 11 de enero la segunda parte del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, con el objetivo de acercarse a los primeros lugares de la categoría Side by Side. Tras superar una compleja primera semana marcada por inconvenientes técnicos, el maulino apuesta a su buen rendimiento reciente para pelear por el podio final.

Las primeras jornadas del Dakar no fueron sencillas para López, quien vio comprometida su posición en la clasificación general debido a una serie de contratiempos mecánicos. En la etapa 3, un brazo de dirección del Can-Am sufrió una rotura, mientras que en la etapa 4 el equipo enfrentó la pérdida de tres neumáticos, un problema crítico considerando que el reglamento solo permite llevar dos repuestos, lo que provocó un retraso importante en los tiempos.

Sin embargo, una vez superados estos inconvenientes, el piloto nacional mostró una clara recuperación en las etapas 5 y 6, donde consiguió dos podios consecutivos, con un segundo y un tercer lugar. Estos resultados le permitieron recuperar terreno y proyectarse nuevamente como candidato a pelear posiciones de avanzada frente a los Polaris del estadounidense Brock Heger y del francés Xavier de Soultrait quienes son actuales líderes de la serie.

Con siete etapas por disputar, la segunda mitad del Dakar contempla un recorrido total de 4.291 kilómetros, de los cuales 2.494 corresponden a tramos especiales. Esta vez, el escenario será distinto al de la primera parte, con mayor presencia de piedras y sectores rocosos, condiciones que exigirán máxima concentración y seguridad mecánica.

Un descanso clave antes del reinicio

Durante la jornada de descanso en Riyadh, López valoró el trabajo realizado por su equipo y el estado en que llegan a la fase decisiva del rally. “Fue un día para reparar todo y recuperarnos de una primera semana bastante compleja, con muchas piedras y varios problemas que logramos sacar adelante. Estamos muy contentos de llegar intactos hasta la sexta etapa”, declaró.

“El auto quedó preparado para una segunda parte que será igual o más intensa que la primera. Agradecemos el trabajo de los mecánicos y este domingo largaremos con la mejor de las energías para terminar de buena forma este Dakar 2026”, agregó el maulino.

La competencia se reanudará este domingo 11 de enero con una exigente etapa de 876 kilómetros, incluyendo 462 kilómetros de especial, que unirá Riyadh con Wadi Ad-Dawasir. El recorrido estará compuesto principalmente por pistas rápidas, con un 59% de tierra y piedras, 17% de arena, 15% de sectores rocosos y 9% de dunas, marcando el inicio de la recta final del Dakar.