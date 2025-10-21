Champions League: los grandes partidos que animan la tercera fecha de la Fase de Liga

Londres será el escenario de uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League. En el Emirates Stadium, a las 16:00 horas de Chile, Arsenal recibe al Atlético de Madrid.

El cuadro británico llega en uno de sus mejores momentos de la temporada. Líder absoluto de la Premier League de Inglaterra, los dirigidos de Mikel Arteta ganaron sus dos primeros encuentros en el torneo internacional: 2-0 contra Athletic en Bilbao y mismo resultado como local frente al Olympiakos griego.

Al otro lado, la escuadra hispana aterriza en la casa de los Gunners tras golear 5-1 a Eintracht Frankfurt, resultado que le permitió recuperarse de la derrota 3-2 que cosechó en su visita a Liverpool. En LaLiga, luce un cuarto puesto después del triunfo por la mínima ante Osasuna.

En el historial, ambos rivales no registran dos enfrentamientos en la Champions League. Eso sí, se midieron en la semifinal de la versión 2017-’18 de la Europa League, el equipo colchonero eliminó a los isleños por un 2-1 en el global.

“Yo creo que será un partido de mucha intensidad. Ellos son muy buenos, incluso cuando se repliegan. Las características de nuestro equipo, todo lo que hemos venimos trabajando, trataremos de llevar el partido donde podamos hacer daño”, adelantó Diego Simeone, DT de los madrielños, en la previa del encuentro.

En la vereda de Arsenal, el técnico Mikel Arteta llenó de elogios al Cholo en su contraparte: “yo tengo mucha admiración por Simeone. Sobre todo, por todo lo que transmite tanto al club como a su equipo, durante tantos años. Es algo tremendo”.

El City a la cancha

Villarreal tendrá la ilustre visita del Manchester City de Josep Guardiola. Los británicos regresan a Castellón después de casi 14 años. En la versión 2011-’12, ambos conjuntos quedaron emparejados en el Grupo A de la Champions.

El 18 de octubre de 2011, los Ciudadanos ganaron 2-1 en el archipiélago británico. Semanas más tarde, el 11 de noviembre del mismo año, los ingleses golearon 3-0 en el Estadio de la Cerámica con dos goles de Yaya Touré (30’ y 71’) y otro de Mario Balotelli (45’).

El Submarino Amarillo solo suma un punto en sus dos primeros juegos, después de caer 1-0 ante Tottenham Hotspur en Londres y el empate 2-2 con la Juventus en España. Los ingleses, en tanto, ganaron 2-0 a Napoli e igualaron 2-2 en Mónaco.

“Si Villarreal está en Champions es porque es un buen equipo. Se destaca como defensa, pero con el balón sabe jugar muy bien y le tengo respeto. Tenemos ganas de hacer un buen partido. Espero que ellos tengan que hacer un partido perfecto porque significa que estamos muy bien nosotros. Para eso hemos viajado”, analizó Josep Guardiola, DT del City.

A las 13:45 horas de Chile, Barcelona recibirá a Olympiakos de Grecia, en la antesala del trascendental partido que deberá enfrentar el domingo 26 de octubre, cuando visite a Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en una nueva versión del Clásico.

Otros partidos del martes, a las 16:00 horas de Chile: Newcastle United vs. Benfica, Bayer Leverkusen vs. Paris Saint-Germain, Copenhague vs. Borussia Dortmund, PSV Eindhoven vs. Napoli, Union Saint-Gilloise vs. Inter de Milán. A las 13:45, Kairat Almaty recibe a Pafos.