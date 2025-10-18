En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Villarreal por la liga española
El conjunto del Ingeniero intenta consolidarse en los puestos de Champions League. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Villarreal 0-0 Real Betis
17′ Primera aproximación de Villarreal. Un tiro de esquina que hace dudar al arquero de Betis, pero ese balón no lo toca nadie.
11′. Otra del Betis. Hernández queda en buena posición de remate, pero le pega mal.
6′. La primera del Betis. Pelota perdida y la entrada de Hernández, pero el portero Tenas sale lejos de su arco y conjura el peligro.
Comenzó el partido. Betis y Villarreal ya juegan por la liga española.
El 11 de Manuel Pellegrini.
La formación de Villarreal.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo de Real Betis con Villarreal por LaLiga.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
