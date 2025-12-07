Chile cierra su participación en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción con destacado registro de medallas

La delegación de Chile tuvo una destacada participación en los Juegos Sudamericanos Escolares Asunción 2025, que finalizaron este sábado 6 de diciembre en Paraguay, logrando un total de 77 medallas: 20 de oro, 28 de plata y 29 de bronce. Un resultado que posiciona al país entre las potencias deportivas escolares del continente.

La competencia reunió a más de 1.500 deportistas de diez países miembros del Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE), impulsando el desarrollo deportivo, el intercambio cultural y la integración entre naciones.

En la despedida, Cristóbal Cortes, medalla de oro en el lanzamiento de la bala, afirmó que “estoy muy feliz. La experiencia de estar acá en otro país, compitiendo con Chile, es un honor. Me siento increíble. Son muchos meses de entrenamiento y esto es una parte de todo, porque acá es el 10%, pero el 90% es afuera entrenando en Chile”.

Por su parte, la embajadora de los Juegos Deportivos Escolares, Natalia Duco, quien acompañó a la delegación en Paraguay, destacó el impacto formativo del programa afirmando que “esta experiencia les entrega aprendizajes para toda la vida y fortalece los valores del deporte. Los niños se llevan alegría, emoción y el orgullo de vestir por primera vez la camiseta de Chile. Acompañarlos en estas primeras experiencias escolares los va a formar como mejores personas”.

Chile brilló con la obtención de 77 medallas totales.

El equipo nacional, respaldado por el Instituto Nacional de Deportes (IND), estuvo compuesto por 180 deportistas de 12 a 14 años provenientes de todas las regiones del país, quienes clasificaron tras las distintas fases de los Juegos Deportivos Escolares, proceso que este año convocó a más de 200 mil participantes.

La representación chilena compitió en 13 disciplinas, tanto convencionales como adaptadas, reforzando el compromiso del IND con la inclusión deportiva y el desarrollo integral de las y los jóvenes talentos.