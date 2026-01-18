SUSCRÍBETE POR $1100
    Chile es subcampeón del Mundial de la Kings League tras ser goleado por Brasil

    En el torneo organizado por creadores de contenido, la escuadra nacional sorprendió al llegar hasta la final, pero no pudo superar a la favorita en Sao Paulo. Los anfitriones vencieron por 6-2.

    Diego Donoso
    Chile cayó 6-2 en la final del Mundial de la Kings League. Por: Kings League.

    Chile cayó por 6-2 en la final del Mundial de la Kings League ante Brasil, lo que dejó a la escuadra nacional como el subcampeón del torneo. El duelo que consagró a los locales como los mejores del mundo en esta incipiente disciplina se jugó en una lluviosa jornada en el Allianz Parque, la casa del Palmeiras, en Sao Paulo, a estadio lleno.

    El encuentro comenzó con una ráfaga de goles por parte de los de amarillo, que apenas inició el encuentro se pusieron 3-0 en el marcador. Gracias a una carta de los capitanes chilenos, el streamer Shelao y Arturo Vidal, Ignacio Herrera anotó el descuento para cerrar la primera mitad 3-1.

    Al inicio de los últimos 20 minutos, con ambos elencos con tres jugadores cada uno, Mathías Vidangossy descontó para acortar la distancia. En seguida, “Nacho” Herrera tuvo la oportunidad de empatar la final, pero el arquero rival adivinó su disparo.

    Matías Herrera, el arquero y figura de la Roja, atajó varios disparos manteniendo a la selección en partido. Sin embargo, los locales anotaron en tres ocasiones para dejar el marcador en un 6-2 final, que les permitió quedarse con el cetro.

    De desconocidos a subcampeones: el camino de Chile en la Kings League

    Chile en el Mundial Kings League. Foto de archivo @chile_kwcn

    Chile llegó a la final sin ser uno de los candidatosmal título, sin embargo, el equipo de Mathías Vidangossy, Christian Vilches, Matías Donoso y otros fue superando etapas hasta llegar al juego decisivo. En la fase de grupos, la Roja terminó primera del Grupo A, por haber ganado a Marruecos, Colombia y Países Bajos, venciendo a estos dos últimos por penales.

    En cuartos de final, el equipo que capitaneó Vidal y Shelao se impuso ante Alemania, una de las fuertes selecciones europeas que avanzaron en el campeonato. A pesar del complejo encuentro, los nacionales avanzaron de fase con un marcador de 8-5.

    En semifinales, el conjunto nacional chocó contra una de las favoritas para llevarse el torneo: España. En el tiempo regular el enfrentamiento terminó 5-5 ante los creadores del formato. Otra vez la escuadra chilena pasó por los penales, donde ganó por 2-0, lo que le dio el paso a la final ante la favorita Brasil.

    Chile cayó en la final ante los anfitriones, que contaron con la presencia estelar de Neymar, en un duelo que cerró el camino sorpresivo de los nacionales, quienes alcanzaron el segundo lugar del torneo.

