Christian Garin debuta con un sufrido triunfo en la qualy del Masters 1000 de Madrid

A pesar del duro golpe de haber salido del top 200 después de siete años, Christian Garin (214º) sigue apuntando a retomar su mejor nivel y que esta ubicación actual en el ranking sea algo pasajero.

En la primera ronda de las clasificaciones del Masters 1000 de Madrid, el tenista chileno tuvo un duro desafío ante el taiwanés Chun-hsin Tseng (98º), el que sorteó con éxito tras quedarse con la victoria por 2-6, 6-3 y 7-5.

Gago tuvo el mérito de reaccionar a tiempo tras un flojo comienzo, en el que el asiático supo aprovechar muy bien los errores del pupilo de Víctor Núñez. De hecho, Tseng logró dos quiebres consecutivas en el inicio y se puso 4-0.

En el segundo parcial, el chileno partió con muchas dudas y el taiwanés le quebró el saque en el tercer juego. Sin embargo, vino el repunte de Gago, quien logró el break en dos ocasiones consecutivas y encaminó todo a una definición en la tercera manga.

Los nervios aparecieron en el capítulo final. El nacido en Arica tuvo opciones para cerrar el partido antes. Sin embargo, no pudo sostener su servicio. No obstante, su rival no pudo con la presión y el nacional logró un nuevo quiebre que le permitió cerrar el encuentro.

La victoria le dio 10 puntos y le permitirá regresar al top 200. Ahora, por el paso al cuadro principal, Garin se medirá ante el serbio Dusan Lajovic (138º), quien derrotó por 6-3 y 7-6(6) al argentino Thiago Tirante (134º).

Chilenos caen en el ranking

A la baja de 56 lugares que experimentó Christian Garin en la actualización del ranking mundial este lunes, se suma la caída de Alejandro Tabilo, quien descendió cuatro posiciones y ahora se encuentra en la casilla 35.

Ale, quien padece un edema óseo en la muñeca izquierda, seguirá cayendo en el ranking. Esta semana no podrá defender 185 unidades, por lo que quedará a un paso de salir del top 40.

En tanto, Nicolás Jarry (57º), quien jugará esta semana en Madrid, se mantuvo en la misma ubicación, al igual que Tomás Barrios (128º). Mientras que Matías Soto apareció 240º, luego de ascender tres escalones y alcanzar la mejor clasificación de su carrera.

El copiapino, quien espera por una serie de bajas para entrar a la qualy de Roland Garros, se acerca al top 100 en el ranking de dobles, pues apareció 106º, la que también es su mejor ubicación en la modalidad.