Coman, el Bávaro: la final escogió a su héroe

Tal pensamiento suele acechar a los jugadores veteranos, pero no a uno con apenas 22 años. Ocurrió en 2018 cuando Kingsley Coman, azotado por las lesiones, pensó en dar un paso al costado y dejar el fútbol: “Fue un año difícil. Cuando me lesioné fue el fin del mundo para mí. Espero no volver a vivirlo. Es suficiente. No aceptaré una tercera operación. Significará que mi pie no está hecho para este nivel. Viviré otra vida. Una vida anónima”.

Dos años después, cualquier deseo de anonimato se esfumó con un cabezazo hacia abajo que batió a Keylor Navas y le dio la sexta Copa de Europa al Bayern Múnich. El gol del triunfo ante el cuadro que lo vio nacer, el cuadro que lo convirtió en niño récord dentro de la propia institución: el PSG. El francés debutó en el profesionalismo con apenas 16 años gracias al impulso de los parisinos, quienes lo reclutaron en 2004 -cuando tenía seis- y lo hicieron estrenarse siete años después. Hasta hoy sigue siendo el jugador más joven en jugar por ellos.

Ayer, aquel joven con rapidez endiablada y cabello enmarañado le dio la razón a los veedores que -ahora muy a su pesar- apostaron por él en su infancia. Sin embargo, el camino al éxito no ha sido fácil para Coman, ya que su físico no le ha dado descanso pese a su corta edad. En febrero de 2018, tras pasar por la Juventus y recalar finalmente en Múnich, sufrió una rotura parcial de ligamentos en su tobillo izquierdo que requirió cirugía. En agosto del mismo año volvió a padecer una lesión similar en la zona, pasando otra vez por el quirófano. De ahí sus palabras señalando que no aceptaría otra intervención.

Con 26 años, Coman acaba de inscribirse en la historia de uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Su conquista permite que el cuadro bávaro cuaje su tercer triplete y se convierta en el tercer más ganador de la competición, junto al Liverpool. “Es un sentimiento extraordinario, tengo mucha felicidad. Soy 100% del Bayern, pero me pone un poco mal por el PSG”, señaló Coman. el héroe de la Champions del Covid-19.