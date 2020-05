Cómo prepara Niemann su regreso al PGA: “Tenemos estas semanas para entrenar como corresponde”

En solo 17 días, Joaquín Niemann (21 años) se parará en uno de los tees del Colonial Country Club para comenzar a jugar el Charles Schwab Challenge, el torneo en Fort Worth, Texas, con que el PGA Tour retomará su calendario. Hasta esa jornada habrán pasado 91 días desde aquella noche en que los jugadores fueron informados que The Players se cancelaba tras la primera ronda. Meses en los que Joaco apenas pudo tomar un palo, hasta que desde el viernes 15 de mayo, ya instalado en Florida, retomó los entrenamientos y una vida casi normal.

El golfista tiene su green card, el documento que demuestra que tiene residencia y actividad laboral en Estados Unidos, por lo que no fue difícil encontrar pasajes y permisos para dejar Santiago y restablecerse en Jupiter, la localidad donde vive buena parte de los mejores golfistas del mundo.

Joaquín Niemann golpeando su ya famoso golpe de salida en el TPC Sawgrass, en Florida/Foto: EM Academy

“Joaco está en Florida preparándose para jugar en dos semanas más el primer torneo, que será sin público. Acá no pudo entrenar nada. Los entrenadores le mandaban pauta, pero era bien básica, porque como él estaba en cuarentena no podía hacer mucho. Hacía ejercicios en el departamento nomás. Cómo será que fui a jugar un día con él y le gané algunas apuestas”, recalca Jorge Niemann, padre del golfista.

Mientras estuvo acuartelado en el departamento de su mamá, el número 17 del ranking estadounidense apenas pudo practicar golpes cortos y putts en un pequeño patio –que incluye, claro, un green y un hoyo- y esporádicas visitas a algunos clubes que estuvieran en comunas donde no había cuarentena, cuidando casa paso y manteniendo las medidas de distancia, mascarilla y desinfección.

En Florida el asunto fue más o menos similar. “Acá ha estado todo abierto respecto a canchas. Generalmente la mayoría de la gente anda con mascarillas, para supermercados o tiendas, porque en algunas te obligan, pero en la calle nadie está obligado”, explica Cristóbal del Solar (26), golfista del PGA Tour Latinoamérica que esperaba allá a Niemann, pues estaba desde enero en Palm Beach Gardens, a media hora de la casa de Joaco, cuando comenzó la pandemia.

Niemann toma un video selfie que incluye, al fondo, a Cristóbal del Solar, un día de entrenamientos que la lluvia interrumpió.

Del Solar y Niemann han compartido entrenamientos en los últimos días también junto a Hugo León (35), radicado hace años en Tequesta, otra localidad cercana, y con Guillermo Pereira (25), el jugador que lidera el ranking del Korn Ferry Tour, la segunda división del PGA estadounidense, y con quien viajó ese viernes 15.

Los golfistas han podido moverse a diferentes campos. Niemann vive junto al Dye Preserve Golf Club, que es su centro de operaciones, pero también practican en recintos cercanos.

En el departamento que hasta el año pasado Niemann compartía con Claudio “Yayo” Correa ahora pasa buena parte del tiempo Pereira. “Yayo se vino a Santiago y Joaquín no tiene otro compañero, así que con Mito son roommates, ellos se llevan muy bien”, confirma el padre de Joaquín.

Desde el miércoles por la noche está también en Jupiter Eduardo Miquel, el entrenador principal de la dupla Niemann-Pereira, quien ha podido supervisar el trabajo de ellos más el de León y de la española Beatriz Recari, quien disputa el LPGA. “Para mí es muy bueno entrenarlos acá en el TPC antes del comienzo de sus tours”, dice Miquel, quien el reciente jueves y viernes entrenó al grupo nada menos que en el TPC de Sawgrass, el mítico campo en Jacksonville sede del The Players.

“Ahora podemos hacer un entrenamiento óptimo como antes. Cuatro horas de práctica en la mañana, es decir, entrenamiento en la zona de práctica, full swing, approach y putt; después almorzamos, 18 hoyos en la tarde y después trabajo físico, esa es nuestra rutina”, señala el técnico.

Guillermo Pereira, Beatriz Recari y Hugo León, durante las prácticas en Estados Unidos/Foto: EM Academy.

El 11 de junio vuelve el circuito y ese mismo día recomienza el Korn Ferry Tour, en el mismo TPC Sawgrass (el Latinoamericano no tiene fecha), y la gran preocupación de quienes pasaron la cuarentena en Chile, como Joaco y Mito, es la ventaja que tendrían los jugadores radicados en Estados Unidos, quienes siempre tuvieron campos de golf a disposición para entrenar.

El propio Niemann asegura que no será una desventaja. “Tenemos estas semanas para ponernos a tono y entrenar como corresponde. Aparte, estamos con Edo (Miquel) y Ramón Bescansa, mi coach de putt”, dice el golfista a través de un mensaje reenviado por su coach.

Claro, este viernes y sábado Joaco pudo rencontrarse en Florida con el español Bescansa, con quien trabaja siempre que están en Norteamérica. El hispano coincide en que la para no afectará a Niemann: “Lo vi muy sólido. Fueron dos sesiones muy buenas, lo vi con muchas ganas de entrenar y volver a la competición”.

El grupo de jugadores entrenados por Eduardo Miquel enfrentan un green del TPC Sawgrass/Foto: EM Academy

En Chile, el entrenador de putt del campeón del último Greenbrier es Lucas Morandé. Aunque no pudo entrenar directamente con Niemann mientras estuvieron en Santiago, sí supervisió su trabajo a distancia. El entrenador tampoco cree que Joaco llegue en desventaja a ese 11 de junio. “No, creo que Joaco es muy innato en su golf. Por suerte pudo entrenar un poco fuera de Santiago cuando estaba permitido y desde su casa hizo todo el físico y juego corto. Ahora tiene dos semanas en Estados Unidos de full entrenamiento y debería llegar muy bien preparado para el primer campeonato”.

“Joaco llegará sin problemas”, afirma Miquel. Del Solar agrega que “se ven bien, bien. Con un par de días de práctica y ya están (Joaquín y Guillermo) a tope”.

El grupo ha podido volver a vivir la sensación de poder entrenar libremente. “Aunque habíamos jugado algo en Chile, es muy satisfactorio poder entrenar bien. El TPC es un lugar increíble para entrenar. Joaco está feliz, igual que Mito”, confidencia Edo Miquel.

Y aunque en buena parte de Estados Unidos se están disputando por estos días exhibiciones a beneficio y torneos de circuitos menores que los profesionales han aprovechado para ponerse a punto, pese a los bajos premios, Joaco no lo hará. “Él parte el 11 de junio, no tiene nada aparte“, cierra Jorge Niemann, quien lamenta, de paso, que no sabe cuándo volverá a ver a su hijo, pues la cuarentena elimina cualquier plan de viaje.