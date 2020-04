Niemann no podrá defender su título: cancelan el torneo que ganó en el PGA Tour

El PGA Tour anunció este jueves los ajustes en el calendario para que el resto de la temporada 2019-2020 se pueda jugar e incluso señala las fechas para el inicio de la categoría en 2020-2021. Los torneos se habían suspendido el 12 de marzo tras la primera ronda del The Players y el 17 se había anunciado la suspensión de la temporada, que por esos días pensaba retomar con el Charles Schwab Challenge, del 21 al 24 de mayo. Ahora, la nueva fecha de retorno es el 8 de junio.

“El mundo ha estado sufriendo, y el golf ciertamente puede esperar, pero eso no significa que nuestros fanáticos no puedan extrañar o esperar con ansias el día en que regrese”, señala el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan. “Reanudaremos la competencia luego de que trabajando en estrecha colaboración con nuestros torneos, socios y comunidades se considere seguro hacerlo bajo la guía de las principales autoridades de salud pública”, agregó.

Por el momento, el circuito planea reanudar el juego con los primeros cuatro campeonatos sin público y certámenes que se habían reprogramado para mayo se movieron o cancelaron, mientras que tres torneos por invitación, el Charles Schwab, el RBC Heritage y el Memorial verán sus fields aumentar a 144 golfistas para proporcionar más oportunidades de juego a los miembros del PGA Tour.

De esta manera, el calendario queda así:

• 11-14 de junio: Charles Schwab Challenge, Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

• 18-21 de junio: RBC Heritage, Harbour Town Golf Links, Hilton Head, Carolina del Sur

• 25-28 de junio: Travelers Championship, TPC River Highlands, Cromwell, Connecticut

• 2-5 de julio: Rocket Mortgage Classic, Detroit Golf Club, Detroit, Michigan

• 6-12 de julio: John Deere Classic, TPC Deere Run, Silvis, Illinois

• 16-19 de julio: the Memorial Tournament presented by Nationwide, Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

• 23-26 de julio: 3M Open, TPC Twin Cities, Blaine, Minnesota

• 29 de julio al 2 de agosto: WGC- FedEx St. Jude Invitational, TPC Southwind, Memphis, Tennessee, y Barracuda Championship, Tahoe Mountain Club (Old Greenwood), Truckee, California

• 6-9 de agosto: PGA Championship, TPC Harding Park, San Francisco, California

• 13-16 de agosto: Wyndham Championship, Sedgefield Country Club, Greensboro, Carolina del Norte

• 20-23 de agosto: THE NORTHERN TRUST, TPC Boston, Norton, Massachusetts

• 27-30 de agosto: BMW Championship, Olympia Fields Country Club (North), Olympia Fields, Illinois

• 4 al 7 de septiembre: TOUR Championship, East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia

Además, se indicó que el circuito 2020-2021 partirá el 10 de septiembre con el Safeway Open, y dos majors de este año se jugarán como parte de esa temporada.

• 17-20 de septiembre: US Open, Winged Foot Golf Club, Mamaroneck, Nueva York

• 9-15 de noviembre: Masters Tournament, Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia

Así mismo, la Ryder Cup se disputará del 24al 27 de septiembre, en Wisconsin, mientras que después de 10 años, el torneo que esta temporada ganó Joaquín Niemann, A Military Tribute at The Greenbrier, ya no estará en el calendario luego de un acuerdo mutuo entre esa empresa de hoteles y el Tour.

Respecto del Korn Ferry Tour, que juega Mito Pereira, volverá el 11 de junio con un nuevo torneo en Ponte Vedra Beach, Florida.

Sobre el PGA Latinoamérica, que incluye la reprogramación del Abierto de Chile, el circuito señala que “se informará en las próximas semanas”.