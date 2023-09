¿Cómo se filtró? ¿Se perdonaron?: las historias que marcaron el Bautizazo, la indisciplina que hundió a la Roja previo a jugar ante Uruguay

El 11 de noviembre de 2011, Luis Suárez le hizo vivir una verdadera pesadilla a la Roja. Uruguay se impuso por 4-0 con cuatro tantos del delantero que en ese entonces defendía la camiseta del Liverpool de Inglaterra. En la cancha, los dirigidos por Claudio Borghi se les notaba completamente desconcentrados y sobrepasados. Días antes, el Equipo de Todos había vivido uno de los escándalos más serios de su historia.

Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Carlos Carmona, Gonzalo Jara y Arturo Vidal llegaron a Juan Pinto Durán más de 40 minutos tarde y, según las palabras del propio Bichi, en un reprochable estado, esto después de asistir al bautizo de la hija del Mago Valdivia. “Cuando los cinco jugadores llegaron, pasaron a sus piezas. Los fui a ver a la habitación y no me llevé una grata impresión. No sé en qué estado etílico estaban, pero claramente no se veían en buenas condiciones y no se podían ni defender”, declaró el adiestrador.

El ex DT tetracampeón con Colo Colo tomó la determinación de excluir y sancionar a los cinco futbolistas. Horas posteriores al polémico hecho, cuatro de los cinco involucrados (Arturo Vidal prefirió devolverse a Italia, a la Juventus) efectuaron una conferencia de prensa en la sede del Sifup, en la que cuestionaron la determinación de Borghi.

El ambiente en la sede del Sifup el día de la conferencia. FOTO: AGENCIAUNO.

¿Cómo se filtró?

Este incidente todavía es recordado como uno de los máximos ejemplos de mal comportamiento en la Roja. Sin embargo, recién 11 años después se comenzaron a desclasificar detalles de lo ocurrido. Por ejemplo, el año pasado Daniela Aránguiz, expareja del mencionado Valdivia, contó cómo se filtraron los videos que delataron esta situación en el bautizo de su hija.

La mujer dijo que fueron los asistentes a la fiesta, con sus celulares, quienes captaron lo que estaba pasando: “Cuando hice el bautizo de mi hija, que no lo quise hacer en un lugar público por lo mismo, lo hice en mi casa, y yo sé que soy buena para poner, dejé la embarrada. Y de adentro de mi casa, de mi círculo más íntimo, salieron los videos del ‘bautizazo’ y todas esas cosas que me pasaron”, declaró en Zona de Estrella.

¿Hubo perdón?

Jean Beausejour, uno de los involucrados en el escándalo, dio una entrevista en 2022 en la que reconoció su falta: “Yo estuve mal en llegar tomado y 40 minutos tarde a la concentración. Pero no estaba borracho. Si vuelvo todo atrás, sería mucho más enérgico en asumir la responsabilidad. No hubiese hecho la conferencia de prensa (en el Sifup) y ya está”, dijo a LUN.

Sus palabras causaron revuelo y encontraron respuesta precisamente en Claudio Borghi, quien disparó: “Se demoraron mucho en arrepentirse”. Más tarde, el ahora comentarista de televisión explicó que su dura sanción contra los jugadores no fue algo ampliamente aprobado al interior de la Selección y tampoco a nivel dirigencial: “Fue mía, no me sentí apoyado por casi nadie. Claro, yo no estaba sacando de la Selección al cuarto arquero, o al tercer volante de contención, sino que a cinco jugadores titulares. Y por supuesto, nadie quería eso (...) Ni los dirigentes de la ANFP ni gran parte de la prensa me apoyó, pero hubo algunos jugadores del plantel, compañeros de los castigados que sí me apoyaron, y eso lo valoro”.

En entrevista con El Deportivo, en abril del año pasado, el Bichi dejó en claro que, a pesar del tiempo, la relación con los protagonistas de este hecho nunca volvió a ser la misma: “Con algunos no charlé nunca más. Con otros, si me los encuentro y está la posibilidad de saludarlos y quieren, no hay ningún problema, pero no hay muchas cosas que hablar. ¿De qué vamos a hablar ¿De si tuve razón o no? ¿De si actué mal o bien? Eso lo sabe cada persona”.