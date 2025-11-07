OFERTA ELECCIONES $990
    ¿Con Carlos Palacios como titular? La formación que prepara Boca Juniors para recibir a River Plate en el Superclásico

    El elenco xeneize se alista para el tradicional encuentro.

    Boca Juniors se alista para recibir a River Plate en La Bombonera. Este domingo, a las 16.30 horas, el cuadro xeneize enfrenta a su tradicional rival en una nueva edición del Superclásico de Argentina. La escuadra de Claudio Ubeda busca mantenerse como líder de la Zona A del Torneo de Clausura. Los de Marcelo Gallardo, en tanto, quieren escalar en la Zona B y dejar atrás su crisis. Actualmente son sextos.

    En el elenco presidido por Juan Román Riquelme asoma como titular Carlos Palacios, quien ha jugado desde el arranque en los últimos partidos. Según la prensa transandina, la inclusión del chileno era una de las grandes dudas del DT, sin embargo, su rendimiento en las últimas prácticas fue decisivo para mantenerlo en el once inicial.

    Boca entrenó con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Ese sería el equipo que salte a la cancha el domingo. Williams Alarcón se mantendrá como suplente.

    En Argentina, Alberto Marcico sorprendió con su respaldo a la inclusión del formado en Unión Española. “No lo pondría a Herrera porque Palacios juega bien contra River. En una de esas capaz se destapa. Se acuerdan el partido en Chile (con Colo Colo, en la Copa Libertadores de 2024). Creo que es lo que le está faltando a Boca, un poco de juego en el medio”, señaló el histórico exjugador xeneize a Radio Splendid.

    Otra de las sorpresas es que no juega desde el comienzo el español Ander Herrera. Esto porque su ingreso fue determinante ante Estudiantes de La Plata, lo que le valió elogios del entrenador. “Es un jugador súper inteligente que acomoda al equipo cada vez que entra. A pesar de que juegue pocos minutos, en los que juega lo hace bien y marca la diferencia”, señaló Ubeda sobre el ibérico.

