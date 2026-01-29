SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo

    El timonel del conjunto tomatero realizó una solicitud formal para disponer de la presencia de fanáticos albos para su debut en el Torneo Nacional, algo que supondría réditos económicos para el club. "Es una clara señal de que la delincuencia le ganó al fútbol y las familias", indica el escrito.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Deportes Limache se prepara para su debut en la Liga de Primera. Foto: Photosport. ANDRES PINA/ATON CHILE

    El estreno de Deportes Limache en la Liga de Primera generó disgusto en la tienda tomatera. El club cuestionó el aforo para el encuentro ante Colo Colo, que se disputará en el Elías Figueroa de Valparaíso, ya que no se aprobó la presencia de hinchada visitante.

    Las autoridades regionales autorizaron la presencia de ocho mil hinchas, todos de la parcialidad local. El argumento es la falta de contingente policial debido al Derby 2026, que se realizará en el Valparaíso Sporting de Viña del Mar, además de la presencia de Carabineros en el desalojo de la megatoma de San Antonio.

    En ese sentido, César Villegas, presidente de Limache, se manifestó en contra de la determinación: “Esto es un espectáculo deportivo que comúnmente se realiza en Santiago con 40 o 50 mil personas y lo que estamos solicitando nosotros es poder realizar un espectáculo deportivo, para la gente que es amante del fútbol, en un estadio que cumple con todas las condiciones y seguridades para garantizar que salga todo de acuerdo con lo planificado”, indicó en diálogo con FFTV.

    La carta de Limache

    Es por ello que Villegas realizó una petición directa y envió una carta al gobierno, a la que tuvo acceso El Deportivo: “Señor Álvaro Elizalde Soto, Ministro del Interior, por intermedio de la presente, y en mi calidad de Presidente de Deportes Limache, le quería solicitar respetuosamente su intervención y ayuda para lograr la autorización de contar con público visitante de Colo Colo para el partido que jugaremos con dicho club, el próximo sábado 31 de enero, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la primera fecha de la Liga de Primera”, comienza señalando la carta firmada por Villegas.

    “Entiendo que ya maneja los antecedentes del partido, donde por decisión de las autoridades no se está permitiendo la presencia de hinchada visitante, lo que va en desmedro del espectáculo porque el privar a hinchas de la opción de disfrutar de un espectáculo, es una clara señal de que la delincuencia le ganó al fútbol y las familias”, añade.

    También asegura cumplir con todas las medidas necesarias para el desarrollo del cotejo: “Cabe recordar que este tipo de eventos, en Santiago y Concepción, se realizan con más de 40 mil personas”, indica.

    “Nosotros como institución hemos dispuesto de todas las medidas necesarias para garantizar en el estadio y también los recursos que estimen pertinente las autoridades para asegurar el espectáculo, pero aún así no hemos tenido respuesta alguna sobre la opción de tener hinchada de visita”, cierra el escrito.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalDeportes LimacheColo ColoValparaísoEstadio Elías FigueroaCésar VillegasÁlvaro ElizaldeMinisterio del Interior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    Detienen a sujeto que vendía licencias de conducir falsas a metros de la municipalidad de Lo Prado

    Presidente Boric destaca baja del desempleo de mujeres: cifra se ubica en el 8,5%

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Alerta en el Aeropuerto de Santiago ante posible presencia de mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla

    Lo más leído

    1.
    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    2.
    “Nuestra casa sigue mejorando”: Palestino muestra la renovada cara del Municipal de La Cisterna

    “Nuestra casa sigue mejorando”: Palestino muestra la renovada cara del Municipal de La Cisterna

    3.
    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT

    4.
    Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

    Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

    5.
    De diseñar el Monumental para Colo Colo a trabajar para Arabia Saudita: el salto del arquitecto Carlos de la Barrera

    De diseñar el Monumental para Colo Colo a trabajar para Arabia Saudita: el salto del arquitecto Carlos de la Barrera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna
    Chile

    Presidente de la Comisión de Educación acusa al gobierno de “eludir su responsabilidad política” tras enredo de proyecto de sala cuna

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine
    Negocios

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Estado demanda a Minera Montecarlo por “grave daño ambiental” en Puchuncaví

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Sabalenka confirma su reinado en Melbourne y se enfrentará a Yelena Rybakina en la final del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Sabalenka confirma su reinado en Melbourne y se enfrentará a Yelena Rybakina en la final del Abierto de Australia

    Paqui Meneghini define la formación de la U para el debut ante Audax Italiano en la Liga de Primera

    800 hectáreas afectadas: Universidad Católica se querella por incendio que afectó su predio en San Carlos de Apoquindo

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción
    Cultura y entretención

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    El libertino y la Cenicienta: las claves del intenso retorno de Bridgerton

    La misteriosa mirada del flamenco se estrena en marzo en los cines chilenos

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales
    Mundo

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó