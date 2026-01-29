Con carta al ministro del Interior: la petición del presidente de Limache para recibir hinchada visitante ante Colo Colo

El estreno de Deportes Limache en la Liga de Primera generó disgusto en la tienda tomatera. El club cuestionó el aforo para el encuentro ante Colo Colo, que se disputará en el Elías Figueroa de Valparaíso, ya que no se aprobó la presencia de hinchada visitante.

Las autoridades regionales autorizaron la presencia de ocho mil hinchas, todos de la parcialidad local. El argumento es la falta de contingente policial debido al Derby 2026, que se realizará en el Valparaíso Sporting de Viña del Mar, además de la presencia de Carabineros en el desalojo de la megatoma de San Antonio.

En ese sentido, César Villegas, presidente de Limache, se manifestó en contra de la determinación: “Esto es un espectáculo deportivo que comúnmente se realiza en Santiago con 40 o 50 mil personas y lo que estamos solicitando nosotros es poder realizar un espectáculo deportivo, para la gente que es amante del fútbol, en un estadio que cumple con todas las condiciones y seguridades para garantizar que salga todo de acuerdo con lo planificado”, indicó en diálogo con FFTV.

La carta de Limache

Es por ello que Villegas realizó una petición directa y envió una carta al gobierno, a la que tuvo acceso El Deportivo: “Señor Álvaro Elizalde Soto, Ministro del Interior, por intermedio de la presente, y en mi calidad de Presidente de Deportes Limache, le quería solicitar respetuosamente su intervención y ayuda para lograr la autorización de contar con público visitante de Colo Colo para el partido que jugaremos con dicho club, el próximo sábado 31 de enero, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la primera fecha de la Liga de Primera”, comienza señalando la carta firmada por Villegas.

“Entiendo que ya maneja los antecedentes del partido, donde por decisión de las autoridades no se está permitiendo la presencia de hinchada visitante, lo que va en desmedro del espectáculo porque el privar a hinchas de la opción de disfrutar de un espectáculo, es una clara señal de que la delincuencia le ganó al fútbol y las familias”, añade.

También asegura cumplir con todas las medidas necesarias para el desarrollo del cotejo: “Cabe recordar que este tipo de eventos, en Santiago y Concepción, se realizan con más de 40 mil personas”, indica.

“Nosotros como institución hemos dispuesto de todas las medidas necesarias para garantizar en el estadio y también los recursos que estimen pertinente las autoridades para asegurar el espectáculo, pero aún así no hemos tenido respuesta alguna sobre la opción de tener hinchada de visita”, cierra el escrito.