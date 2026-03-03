Con chilenos en el top 20: sitio alemán entrega lista de agencias de representación con más traspasos en último mercado

Wasserman, la agencia que maneja a Ben Brereton, es la de mayor presencia en el último mercado.

La consultora alemana Transfermarkt es el principal medio especialista en traspasos de jugadores en el planeta. Un banco de datos que cruza información de todos los países sobre el rendimiento, los cambios de equipos e inscripción de futbolistas.

Después de cada una de las ventanas de mercado, los germanos realizan una evaluación sobre transferencias, la cantidad de dinero comprometido, los atletas más caros, los equipos que más gastaron y vendieron, además de las agencias de representantes que lograron un mayor número de futbolistas colocaron.

Precisamente, sobre este último punto, el sitio teutón realizó un ranking con las empresas de intermediarios que más jugadores lograron cambiar de club entre el 1 de enero y el 17 de febrero pasado. Estudio que fue publicado en las redes sociales oficiales de la consultora.

En el primer puesto se encuentra la compañía estadounidense Wasserman, la misma que maneja los destinos del atacante chileno Ben Brereton desde 2020.

La firma norteamericana es uno de los gigantes mundiales de la representación artística y deportiva, en el pasado llevó los destinos de figuras del fútbol inglés como Robbie Keane, Steven Gerrard, Jamie Carragher o Michael Owen.

Actualmente, tiene entre sus registros a Federico Valverde, capitán de Real Madrid. Además del uruguayo de los merengues, cuenta con otros famosos de la Champions League, como el defensor central ucraniano Ilya Zabarnyi de Paris Saint-Germain, el volante Curtis Jones de Liverpool o el lateral Tino Livramento de Newcastle United.

La agencia que fundó Casey Wasserman, muy cuestionado intercambiar mensajes con Ghislaine Maxwell, la expareja del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein hace más de dos décadas, participó en los traspasos de 184 atletas.

Presencia chilena

En la sexta posición del listado asoma la empresa Vibra Fútbol, fundada por el argentino Fernando Felicevich, con un total de 73 cambios entre préstamos y transferencias definitivas. Y aunque muchos de sus pupilos están en el mercado chileno, su inscripción aparece en Estados Unidos.

La única compañía netamente nacional que aparece en las veinte de mayor presencia es Mundo Futuro. La agencia está en el décimo tercer puesto del ranking elaborado por Transfermarkt, después de intermediar en 44 operaciones.

El ranking completo