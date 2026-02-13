Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein

La agencia de representación de Ben Brereton está en el ojo de la polémica.

A principios de esta década, Ben Brereton firmaba los mejores números de su carrera. En la temporada 2021-’22 anotó 22 goles con la camiseta de Blackburn Rovers en la Championship y su nombre ya empezaba a ser conocido en el fútbol inglés, además del resto de Europa. Un éxito que se extendió fuera del campo de juego y no era extraño verlo como rostro de diversas campañas publicitarias.

Una proyección administrada, en gran parte, por la agencia de talentos Wasserman, los todavía representantes del artillero chileno del Derby County, quienes gestionaron directamente su paso a Villarreal (2023) y su posterior regreso a Reino Unido.

La firma norteamericana es uno de los gigantes mundiales de la representación artística y deportiva. Agencia que en el pasado llevó los destinos de figuras del fútbol inglés como Steven Gerrard, Robbie Keane, Jamie Carragher o Michael Owen.

La misma que hoy tiene entre sus registros a Federico Valverde de Real Madrid; el defensor central ucraniano Ilya Zabarnyi de Paris Saint-Germain, el volante Curtis Jones de Liverpool o el lateral Tino Livramento de Newcastle United.

Un conglomerado norteamericano presente en más de 30 países también asesora a otras figuras del deporte, como los basquetbolistas de la NBA Russell Westbrook (Sacramento Kings) y Klay Thompson (Dallas Mavericks), entre otros. Una agencia que no solo se preocupa del deporte, sino que también de la música, con una cartera de clientes en la que destacan artistas tan variopintos como Ed Sheeran, Coldplay, Adam Sandler, Brad Pitt o Pharrell Williams.

En desgracia

Sin embargo, el fundador de la agencia Casey Wasserman vive uno los peores momentos de su exitosa agencia. El lunes pasado, la cantante Chappell Roan, ganadora del Grammy, anunció su salida del conglomerado de talentos dirigida por empresario. Todo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara correos electrónicos que mostraban que el representante intercambió mensajes con Ghislaine Maxwell, la expareja del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, hace más de dos décadas.

“A partir de hoy, ya no estoy representada por Wasserman, la agencia dirigida por Casey Wasserman. Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad. Esta decisión refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que genere confianza”, explicó la cantante en sus canales oficiales.

No fue la única, ya que la banda Wednesday y la cantante Chelsea Cutler tomaron la misma medida. Asimismo, Hollywood Reporter aseguró que otros clientes famosos están dispuestos a dar el mismo paso.

El empresario, además, forma parte del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras su aparición en los documentos, varios políticos californianos pidieron su dimisión, según publica Los Angeles Times.

A inicio de mes, el empresario pidió disculpas en un comunicado en el que lamentó “profundamente” los correos electrónicos de 2003 entre él y Maxwell, pero precisó que esta correspondencia fue “mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz”.

“Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein. Solo realicé un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos”, afirmó Wasserman.