SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein

    Casey Wasserman, fundador de la agencia que maneja el destino del delantero, intercambió correos con Ghislaine Maxwell, expareja del fallecido delincuente sexual. Cantantes como Chappell Roan ya dejaron de trabajar con la firma.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La agencia de representación de Ben Brereton está en el ojo de la polémica.

    A principios de esta década, Ben Brereton firmaba los mejores números de su carrera. En la temporada 2021-’22 anotó 22 goles con la camiseta de Blackburn Rovers en la Championship y su nombre ya empezaba a ser conocido en el fútbol inglés, además del resto de Europa. Un éxito que se extendió fuera del campo de juego y no era extraño verlo como rostro de diversas campañas publicitarias.

    Una proyección administrada, en gran parte, por la agencia de talentos Wasserman, los todavía representantes del artillero chileno del Derby County, quienes gestionaron directamente su paso a Villarreal (2023) y su posterior regreso a Reino Unido.

    La firma norteamericana es uno de los gigantes mundiales de la representación artística y deportiva. Agencia que en el pasado llevó los destinos de figuras del fútbol inglés como Steven Gerrard, Robbie Keane, Jamie Carragher o Michael Owen.

    La misma que hoy tiene entre sus registros a Federico Valverde de Real Madrid; el defensor central ucraniano Ilya Zabarnyi de Paris Saint-Germain, el volante Curtis Jones de Liverpool o el lateral Tino Livramento de Newcastle United.

    Un conglomerado norteamericano presente en más de 30 países también asesora a otras figuras del deporte, como los basquetbolistas de la NBA Russell Westbrook (Sacramento Kings) y Klay Thompson (Dallas Mavericks), entre otros. Una agencia que no solo se preocupa del deporte, sino que también de la música, con una cartera de clientes en la que destacan artistas tan variopintos como Ed Sheeran, Coldplay, Adam Sandler, Brad Pitt o Pharrell Williams.

    En desgracia

    Sin embargo, el fundador de la agencia Casey Wasserman vive uno los peores momentos de su exitosa agencia. El lunes pasado, la cantante Chappell Roan, ganadora del Grammy, anunció su salida del conglomerado de talentos dirigida por empresario. Todo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara correos electrónicos que mostraban que el representante intercambió mensajes con Ghislaine Maxwell, la expareja del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, hace más de dos décadas.

    “A partir de hoy, ya no estoy representada por Wasserman, la agencia dirigida por Casey Wasserman. Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad. Esta decisión refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que genere confianza”, explicó la cantante en sus canales oficiales.

    No fue la única, ya que la banda Wednesday y la cantante Chelsea Cutler tomaron la misma medida. Asimismo, Hollywood Reporter aseguró que otros clientes famosos están dispuestos a dar el mismo paso.

    El empresario, además, forma parte del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras su aparición en los documentos, varios políticos californianos pidieron su dimisión, según publica Los Angeles Times.

    A inicio de mes, el empresario pidió disculpas en un comunicado en el que lamentó “profundamente” los correos electrónicos de 2003 entre él y Maxwell, pero precisó que esta correspondencia fue “mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz”.

    “Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein. Solo realicé un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos”, afirmó Wasserman.

    Más sobre:FútbolBen BreretonBlackburn RoversVillarrealDerby CountyWassermanCasey Wasserman

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Lo más leído

    1.
    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    2.
    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    3.
    Quién es Tomás Etcheverry, el rival de Tabilo en Buenos Aires que está envuelto en una polémica en Argentina

    Quién es Tomás Etcheverry, el rival de Tabilo en Buenos Aires que está envuelto en una polémica en Argentina

    4.
    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    5.
    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”
    Chile

    Subsecretario de Justicia apunta a “negligencias graves” tras reos liberados por error y sostiene que habrá “responsabilidad en toda la línea”

    Miedo, distancia y soledad: las brechas que alejan a la tercera edad de la cultura, según estudio

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos
    Negocios

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte
    Tendencias

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein
    El Deportivo

    Representantes de Ben Brereton aparecen en la polémica trama del caso de Jeffrey Epstein

    Verstappen dispara contra los nuevos autos de la F1: “Es la Fórmula E con esteroides”

    Presidente del Tribunal de Disciplina justifica el castigo a la U: “Fueron solo 50 personas las que participaron”

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage
    Cultura y entretención

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país
    Mundo

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

    Zelenski dice que Trump “no podría obtener una mayor victoria” que “detener la guerra” entre Ucrania y Rusia

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles