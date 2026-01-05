Con nutrida presencia internacional: las principales cartas del Ironman 70.3 de Pucón

El Ironman 70.3 de Pucón es uno de los hitos deportivos del verano. No solo por la intensa competencia y los imponentes escenarios naturales que la transforman en una de las plazas favoritas de los triatletas, sino también por el alto nivel de los exponentes que suelen llegar hasta la región de La Araucanía en busca de la consagración.

El Club Deportivo Universidad Católica, organizador del certamen que se realiza en la comuna lacustre, reveló la lista más esperada: la de los competidores de la categoría Elite. La esperanza nacional corre por cuenta de Diego Moya, aunque el medallista panamericano en la especialidad tendrá una fuerte oposición foránea.

Con Diego Moya como carta chilena y nutrida presencia internacional: las principales cartas del Ironman 70.3 de Pucón

La entidad cruzada anunció a los competidores en la carrera que se disputará el domingo 11. Entre los nacionales, al campeón del Ironman 70.3 de Valdivia se suman Vicente Trewhela, Martín Baeza, Nicolás Sáez, Benjamín Adriazola, Ángel Ruiz y Raúl Arratia.

El contingente chileno también contempla mujeres. Francisca Garrido, Florencia Vásquez, Macarena Salazar y Catalina Salazar defenderán el legado de Bárbara Riveros, quien se adjudicó la competencia en seis ocasiones y se perderá esta versión por problemas físicos.

Plantilla estelar

Desde el exterior llegará un fuerte contingente. En la categoría masculina destacan los argentinos Luciano Taccone y Valentino Agnelli; el brasileño Danilo Melo; el colombiano Alejandro Guzmán; el costarricense Álvaro Campos, los estadounidenses Andrew Schellenberger, Kevin Bishop y Justin Metzler; y el francés Cenzino Lebot.

En la femenina sobresalen la mexicana Cecilia Pérez quien defiende la corona que consiguió en la última versión, junto a la argentina Romina Biagiol, la colombiana María Cristina Becerra, la estadounidense Brittany Higgings y la francesa Lea Riccoboni.

“Reunir a un grupo élite de este nivel habla del prestigio que ha alcanzado el Itaú IRONMAN 70.3 Pucón a nivel nacional e internacional. Hoy es una carrera que es referente del triatlón en Sudamérica, por su historia, nivel de producción y exigencia técnica del circuito. Convoca a los mejores y exige que estén a un alto nivel de preparación y rendimiento para disputar la prueba”, afirmó Felipe Van Wyngard, Sport Manager de la competencia.