    Con homenaje a la U de Russo del 96: Adidas revela las nuevas camisetas de Universidad de Chile para esta temporada

    Con guiños históricos y elementos ligados a la identidad azul. La tricota estudiantil incluye por primera vez una versión manga larga en el mercado.

    Por 
    Madelynne Alegría
    Foto: adidas.cl.

    Este miércoles Adidas dio a conocer las camisetas oficiales de local y visitante de Universidad de Chile para la temporada 2026. Bajo el mando de Francisco Meneghini y con la renovación de abonos oficialmente en venta, el club comienza a revelar varios de los elementos que marcarán el nuevo año deportivo, entre ellas, la indumentaria.

    Inspiración histórica

    El diseño titular destaca por su gran chuncho en relieve, formado por detalles en color rojo sobre la tradicional base azul, una referencia directa a la camiseta utilizada por el club en 1996, temporada en que la U alcanzó las semifinales de la Libertadores bajo el mando del fallecido Miguel Ángel Russo. El modelo busca rescatar un hito deportivo para lucirlo en una nueva mirada más actual.

    En tanto, la tricota visitante presenta un enfoque distinto. De predominio blanco, con unas mezclas de azul y rojo, inspirada por las banderas y lienzos que utilizaba la hinchada en los estadios. Como detalle llamativo, este modelo no lleva la tradicional U en el pecho, sino que fue que da paso a la insignia del búho, una decisión en línea con tendencias recientes y se suma a la indumentaria que el plantel ha utilizado en la pretemporada, que es de color lila y naranjo, haciendo un 2026 que juega mucho con los colores.

    Otra de las novedades es que por primera vez en Chile. Adidas comercializa ambas camisetas en versión manga larga, ampliando la oferta para los hinchas y coleccionistas.

    Precios y disponibilidad

    Las nuevas camisetas ya están a la venta en la tienda oficial de la marca con los siguientes valores:

    Manga corta: $ 69.990.

    Manga larga: $ 79.990.

    • Versión niño manga corta: $ 49.990.

    Camiseta blanca: mismos precios que la azul (manga corta y larga).

    ¿Cuándo podría estrenarse la nueva camiseta?

    Hasta ahora, Universidad de Chile no ha conformado de manera oficial en que partido será el debut de la nueva indumentaria. No obstante, el próximo encuentro, ante el próximo compromiso ante Racing Club, programado para este domingo aparece como una posible instancia para su debut.

    Pese a ello, esta será la camiseta principal que utilizará el Romántico Viajero en un año cargado de desafíos, donde competirá en la Liga de Primera, la Copa Chile, la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana.

