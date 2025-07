Con jugadoras en protesta: lupa a las selecciones que enfrentará la Roja femenina en la Copa América

La selección chilena femenina se alista para su participación en la Copa América 2025, que se disputará en Ecuador. El equipo dirigido por Luis Mena, que cuenta con referentes como Karen Araya, Yessenia López y Camila Sáez, debuta este fin de semana en el Grupo A de la competencia. Los dos primeros de cada zona clasifican a semis, mientras que los terceros se enfrentan en un partido por el quinto puesto.

Sin embargo, no sólo estará en juego la copa; el primer y segundo lugar ganarán boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que del tercer a quinto puesto irán a los Juegos Panamericanos.

Foto: @LaRoja en X

Al interior del combinado nacional saben que este es un certamen importante para el futuro del fútbol femenino chileno, por lo que la preparación que realizaron fue ardua en las canchas de Juan Pinto Durán. Los rivales que tendrán en el Grupo A del torneo son Argentina, Uruguay, Perú y la selección ecuatoriana, que será anfitriona. Es una zona pareja, aunque cada equipo arriba con ilusiones, buenas rachas y, en algunos casos, líos internos que pueden influir en el rendimiento que tengan.

Perú y un viejo conocido

El primer oponente de Chile será Perú, este sábado 12 de julio a las 17.00 horas de nuestro país. En la nómina de la entrenadora Emily Lima hay 17 jugadoras que se desempeñan en la liga local, mientras que seis lo hacen en el extranjero. Curiosamente, el elenco incaico que más seleccionadas aporta es Alianza Lima, que es dirigido por el chileno José Letelier, ex DT de la Roja femenina.

Foto: @LaBicolor en X

Luis Mena y las defensoras chilenas deberán tener cuidado con futbolistas como Pierina Núñez, centrodelantera de 25 años que destaca en Universitario, al igual que con Emily Flores, volante creativa de 29 años entrenada por Letelier en el equipo de Matute.

La comitiva de la Bicolor no dejó nada al azar y fueron las primeras en llegar a la capital ecuatoriana: “Fue una semana de adaptación por la altura. Una evaluación general de la parte física, técnica y táctica. La gente puede pensar que ya, Perú está en nuestro grupo y será fácil; no será fácil ganarle a Perú. Vamos a dejar una cara muy positiva. Este es el mensaje que dejo”, declaró Emily Lima a la prensa peruana.

En algunos amistosos que disputaron este año como preparación para la copa registraron dos derrotas ante Jamaica en febrero, además de una victoria y una caída contra Cuba en abril.

Argentina, con una jugadora de la U

El DT Germán Portanova mezcló experiencia y juventud en su nómina de 23 jugadoras para disputar el torneo en Ecuador, en donde destacar la presencia de la delantera Yamila Rodríguez, de Gremio de Brasil. Además, tuvo un lugar en la lista la portera Abigail Chaves, que juega en Universidad de Chile.

El equipo transandino partirá a Quito recién el viernes 11 de julio, puesto que tienen libre en la primera fecha del Grupo A. Contra Chile jugarán el viernes 18 del mismo mes. Ambos seleccionados se conocen bastante. Este año jugaron dos amistosos en febrero: en el primero la albiceleste goleó por 3-0, mientras que en el segundo igualaron sin goles.

La defensa Aldana Cometti, del Madrid CFF, es otra de las figuras y referentes de Argentina. Sueñan con estar en Los Ángeles 2028: “Está en la chance de llegar a un Juego Olímpico, que es algo que nosotras lo tenemos presente y sería un sueño poder lograrlo”.

Foto: selección argentina en X

Esas metas coinciden con las de Florencia Bonsegundo, experimentada mediocampista ofensiva de 31 años que también juega en el Madrid CFF: “La copa pasada clasificamos al Mundial y ahora vamos por la clasificación a los Juegos Olímpicos. Hay un grupo joven, con muchas chicas nuevas, que viven el fútbol diferente y es un aspecto que tenemos que aprovechar. Están mucho más preparadas”.

Las locales confían en el talento de Nayely Bolaños y el liderazgo de Ligia Moreira

La Tri femenina se enfrentará contra Chile el lunes 21 de julio. Serán anfitrionas, por lo que intentarán realizar su mejor actuación en la historia de este torneo. Hasta ahora, el registro más destacado que poseen fue un tercer lugar en la edición 2014.

Foto: @LaTri en X

El equipo dirigido por Eduardo Moscoso cuenta con figuras como Nayely Bolaños, pieza clave en el mediocampo que juega en Pumas de México; Ligia Moreira, defensa y capitana de la selección ecuatoriana que hace poco fue fichada por Villarreal de España y Karen Flores, volante del Atlas mexicano que desequilibra por la banda.

En Ecuador anhelan que la localía sea un factor para hacer historia. “Tenemos tres objetivos grandes: competir en este torneo, llenar los estadios del país y clasificar a un torneo internacional. Tengo el sueño que en todos los juegos de la selección femenina estén llenos los estadios. Quiero que la gente vaya, que las niñas, las adolescentes, vayan. Que quede un legado”, dijo hace algunos días Eduardo Moscoso a la Radio Redonda.

Uruguay, entre protestas para exigir un trato justo

La Celeste femenina pasó por horas de tensión en la previa a su participación en la Copa. El sábado el equipo dirigido por Ariel Longo decidió no practicar, a modo de protesta para que se mejoren las condiciones de las jugadoras que disputarán el torneo: “Hoy no entrenamos porque seguimos sin respuesta favorable a la mejora de nuestras condiciones. Esta medida no es en contra de nuestra pasión, sino por un derecho justo. Queremos representar a Uruguay en la Copa América, pero también merecemos un trato digno a nuestro esfuerzo y dedicación”, escribieron en un comunicado.

Historia de Instagram con la protesta de las jugadoras charrúas.

No obstante, las jugadoras y la Asociación Uruguaya de Fútbol llegaron a un acuerdo este miércoles en el que solucionaron parte de los problemas. A diferencia de las otras nóminas, la mayoría de las futbolistas uruguayas se desempeñan en el extranjero. Destacan nombres como el de Belén Aquino, una encaradora puntera que juega en Inter de Porto Alegre y el de Esperanza Pizarro, una peligrosa centrodelantera que defiende al Eibar de España.

Cabe señalar que las charrúas serán las últimas rivales de la Roja en el Grupo A, en un duelo determinante, el jueves 24 de julio. Sin embargo, ambos combinados se enfrentaron en dos amistosos a finales de noviembre y principios de diciembre del año pasado, en los que se registró un triunfo para Chile y otro para Uruguay, los dos por la cuenta mínima.