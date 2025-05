Con la Conmebol como testigo: los resultados de la prueba a la que fue sometida la nueva cancha del Estadio Nacional

El Estadio Nacional fue reestrenado. El sábado 3 de mayo, Universidad de Chile venció por la cuenta mínima a la UC en la edición 200 del Clásico Universitario. Ese día, una de las principales novedades que tuvo el recinto de Ñuñoa fue su césped. La cancha fue renovada de cara al Mundial Sub 20 y en la jornada anterior, el 2 de mayo, fue aprobada con sus nuevos estándares.

Este miércoles, la U recibió a Estudiantes de La Plata en el mismo recinto. En las jornadas previas al encuentro, específicamente el martes, emisarios de la Conmebol visitaron el reducto para ver in situ las novedades del lugar. El sistema híbrido combina césped natural con fibras sintéticas, con el objetivo de mejorar la resistencia, durabilidad, calidad de juego y apariencia del terreno.

El test de evaluación, al que tuvo acceso El Deportivo, exhibe que el campo de juego cumple con lo exigido. El resultado final indica una ponderación de 94/100 en la escala de exigencia por cada punto evaluado. Estos son “Estética”, donde se cumple en un 98%, la “Rodadura”, con un 92%, misma cifra a la que se llega en “Densidad”. El índice más bajo se da en “Rebote”, donde llegó a un 90%. Por otro lado, lo más alto se dio en “Tracción” y “Dureza”, ambos con un 100%.

La altura del pasto está en 18 mm, siendo el máximo 20 mm según el protocolo FIFA. La cobertura, en tanto, es de “Césped de Bermuda hibrida sobresembrada con Rye grass y césped híbrido”, según se detalla en el informe.

El Estadio Nacional tiene cancha nueva. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

El detalle de los puntos

También se detalló en cada punto respecto al porcentaje que se le dio. “Se midió con instrumento TDR-350 a 3” de profundidad. El nivel de humedad de la cancha al 02-05-25 alcanzó una media de 18,3 %VWC, lo que es considerado como medio para la condición actual del césped sobre arena. Este nivel de humedad se explica básicamente porque el mantenimiento general de la cancha se adaptó a las condiciones de trabajo del Stitching. Para el partido la situación cambiará y el nivel de humedad estará cercano al 25% VWC considerando los riegos programados”, sobre la humedad y temperatura del suelo.

“La cancha alcanza un muy buen nivel de uniformidad en color y vigor, más allá de que no está en el nivel óptimo de intensidad de color, toda vez que los trabajos relacionados a esto no pudieron ser ejecutados con normalidad durante el stitching. No obstante, la estética general está en un muy buen nivel y la colocación de césped híbrido ayudó a esto”, establecen sobre la estética del campo.

En cuanto a la dureza, indican que: “Según las mediciones realizadas con el instrumento Clegg 2,25 kg., la cancha alcanza un nivel óptimo de dureza. Su media fue de 81,6 gravities lo que es muy positivo (rango ideal 70 – 90 gravities). Este resultado es el reflejo de las aireaciones realizadas previo al stitching (cosido) y el proceso de cosido en sí”.

La densidad, según se detalla, no es la ideal y se realizarán nuevos trabajos. “La cancha alcanza una muy buena densidad, pero no la óptima. La semilla de Rye grass que se sembró previo a los trabajos del stitching aún no se establecen correctamente. Es necesario mejorar este aspecto y los trabajos para ello comenzarán a partir de la próxima semana (05 al 11 de mayo)”, dan a conocer.

El rodado del balón no presentó novedades: “No hay modificaciones a las mediciones realizadas en otras ocasiones. La cancha está en proceso de establecimiento luego del stitching y, por lo tanto, las próximas mediciones deberían marcar una tendencia más clara. Por ahora, el resultado está dentro de lo esperado; 10,2 m (rango normal 3 a 12m)”.

“La cancha se ha caracterizado siempre por tener una muy buena tracción. Esta medición muestra una cancha con un nivel adecuado de tracción (27,7 Newton), sin embargo, se observa un valor más bajo que el habitual. Esto se explica porque la cancha está en proceso de transición luego del stitching y el paso de una especie de clima cálido (Bermuda) y una de clima frío (Rye grass). Eso no quita que la cancha está en buenas condiciones en este aspecto”, complementan sobre la tracción.

Finalmente, hablan sobre el rebote que tuvo la pelota en las pruebas. “La normativa vigente indica que el rango de 0,5 a 1,1 m es el adecuado. Las muestras evidenciaron que el rebote alcanza, en promedio, 0,99 m. No se observan problemas en este aspecto, aunque sí está más alto que otras veces, toda vez que la cancha está en transición”, establecen.

“La cancha se encuentra en muy buenas condiciones, tanto en lo estético como en lo técnico, más allá de los detalles comentados anteriormente. El stitching o colocación de fibra sintética al 5% en la cancha, aporta en cada uno de los parámetros de calidad de la cancha de fútbol. El feedback de los jugadores es muy importante para continuar con el plan de trabajo”, concluyen.

Antes del cambio del césped, desde la ANFP destacaban la situación como uno de los principales elementos que dejará la futura cita planetaria juvenil. “Este es uno de los legados más importantes que dejará la Copa Mundial Sub 20. No solo elevamos el estándar de nuestras canchas a nivel internacional, sino que garantizamos condiciones óptimas para el fútbol chileno en los próximos años. Estamos construyendo mucho más que un torneo: estamos modernizando las canchas del fútbol chileno para los próximos 10 o 15 años”, señalaba el Director Ejecutivo del Comité Organizador Local (COL), Felipe de Pablo.