El Deportivo

Con Martina Weil como gran estandarte: el Team Chile comienza su participación en el Mundial de Atletismo de Tokio

Este sábado comienza la máxima cita, donde la hija de Ximena Restrepo y Gert Weil llega en el mejor momento de su carrera.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Martina Weil es la principal esperanza chilena en el Mundial de Tokio.

Este sábado 13 comienza uno de los eventos más esperados por los amantes del deporte: el Mundial de Atletismo. La cita se desarrollará en el Estadio Nacional de Tokio hasta el 21 de septiembre, y contará con la participación de una delegación de 15 representantes chilenos, con diversas expectativas.

La delegación está compuesta por velocistas, lanzadores y fondistas. E, incluso pudieron ser 16, ya que el maratonista Carlos Díaz debió bajarse de la cita en los últimos días producto de una lesión en la cadera.

La participación criolla comenzará este mismo sábado, a las 06.55, cuando la velocista María Ignacia Montt se estrene en su heat de los 100 metros. Ese mismo día (14 en Japón), Nicole Urra participará en la prueba de maratón.

A las 07.25 del domingo 14, la gran esperanza chilena, Martina Weil, debutará en su heat de los 400 metros. La atleta se ubica en el undécimo puesto del ranking mundial y viene de un cuarto lugar en la Diamond League de Zúrich, donde batió su propio récord con una marca de 49,72 segundos, acercándose a pasos agigantados a la plusmarca sudamericana que estableció su madre Ximena Restrepo cuando obtuvo el bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, con 49″64.

“La confianza que tengo es que las cosas están saliendo porque tenían que salir, porque estoy haciendo las cosas bien. Estoy muy contenta por la actitud previa de la carrera y los tiempos logrados”, señaló la hija de Gert Weil tras romper su último récord.

Claudio Romero buscará ratificar su gran año en Tokio. Aleksandra Szmigiel

El domingo habrá una nutrida acción de los representantes nacionales, pues a las 09.30 Ignacio Velásquez tomará parte en los 10 mil metros, mientras que, a las 20.00, Hugo Catrileo competirá en el maratón.

Dentro esa misma jornada, a las 21.00 o 22.45, dependiendo del sorteo, los martilleros Gabriel Kehr y Humberto Mansilla se estrenarán en la qualy. De ahí en adelante, habrá cinco días sin participación nacional.

La hora de Romero y las Pumas

Recién el 19 de septiembre, a las 21.00 o 22.35, según se determine, Claudio Romero se estrenará en el lanzamiento del disco. El deportista nacional atraviesa por un gran momento, pues recientemente debutó en la Diamond League y ocupa el 13º puesto del ranking mundial.

El discóbolo enfrenta su primera temporada cien por ciento dedicado al atletismo y él mismo explicó hace unas semanas a El Deportivo, el nuevo rumbo que tomó su carrera. “Es más bien el hecho de que toda mi vida gira en torno al lanzamiento. Entonces, puedo priorizar las horas de sueño, todos los entrenamientos son de mejor calidad porque he dormido siempre bien. Antes, cuando estaba en la universidad, tenía que llegar a clases y no podía priorizar tanto la recuperación. Creo que eso ha sido el factor mayor que ha determinado por qué me está yendo mejor esta temporada”, afirmó.

Las Pumas lograron una inédita clasificación al Mundial de Atletismo. Óscar Muñoz Badilla

Ese mismo 19 de septiembre, a las 22.00, Ivana Gallardo buscará superar las clasificaciones en el lanzamiento de la bala.

Finalmente, el sábado 20 de septiembre, a las 08.00, se producirá el esperado estreno de la posta femenina 4x100. Las Pumas alcanzaron una inédita clasificación a la máxima cita luego de finalizar en la tercera posición en la serie de repesca del Mundial de Relevos, que se llevó a cabo en China, en mayo pasado.

Anaís Hernández, María Ignacia Montt, Isidora Jiménez y Antonia Ramírez se hicieron con un histórico paso al certamen planetario. El equipo chileno también está compuesto por Macarena Borie y Javiera Cañas.

Más sobre:AtletismoMundial de TokioMartina WeilClaudio RomeroPumasIsidora JiménezTeam Chile

