El Deportivo

Sigue imparable: Martina Weil bate su propio récord nacional en los 400 metros planos en Zúrich

La velocista chilena consiguió la plusmarca en la final de la especialidad en la Diamond League, competencia en la que se quedó con el cuarto lugar.

Pablo Retamal V.Por 
Foto: @TeamChile_COCH / X.

Martina Weil sigue imparable en el atletismo. La velocista chilena logró batir su propio récord nacional en los 400 metros planos.

Lo hizo en la Diamond League de Zúrich, Suiza, consiguiendo una marca de 49,72 segundos, mejorando la plusmarca que ostentaba de 49,83 segundos, resultado que le significó acabar en el cuarto lugar de la competencia.

El podio quedó integrado por la bareiní Salwa Naser (48,70), la dominicana Merileidy Paulino (49,23) y la noruega Henriette Jaeger (49,49).

Nuestra extraordinaria Martina Weil volvió a batir el récord nacional —ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces — de los 400 metros planos, luego de ser cuarta en la Diamond League de Zúrich con un tiempo de 49,72 segundos”, informó en sus redes el Team Chile.

Además, consignaron que su tiempo se acerca cada vez más al registro que tiene su madre, Ximena Restrepo, de 49,64 segundos.

En junio Weil ya había conseguid una de sus metas: bajar la barrera de los 50 segundos. En ese entonces, Martina Weil hizo los 400 metros en un tiempo de 49 segundos y 83 centésimas, marca que le permitió quedarse con el tercer lugar de la prueba en la fecha de la Diamond League en Estocolmo, Suecia.

También reina en los 200 metros planos

Hace algunos meses, en el Grand Prix Orlando Guaita, se impuso con solidez en los 200 metros y se anotó con el nuevo récord nacional tras registrar 22 segundos y 91 milésimas. Pilar Rodríguez (24′77) y Belén Ituarte cerraron el podio (24′97).

Aquello le significó mejorar la marca que estaba vigente (22′95) había sido establecida por Isidora Jiménez en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Tras conseguir este primer lugar, indicó que “lamentablemente, por lesiones no había estado corriendo tanto como me hubiera gustado, pero estoy muy contenta de ver que las cosas están funcionando y que el trabajo que estoy poniendo en la pista está dando resultados”.

“Una cosa es saber que estás lista para cosas grandes y la otra es hacerlas. Así que a seguir trabajando, seguir haciendo lo mismo. (Los logros) no significan que la pega esté hecha, todo lo contrario, queda mucho por hacer, pero que estoy haciendo las cosas bien”, agregó. Algo que quedó demostrado en Zúrich.

AtletismoMartina WeilDiamond LeagueZúrichPolideportivo

